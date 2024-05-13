"Я была обижена": экс-пиарщица Монатика рассказала, почему они поссорились (видео)

В тандеме Юла и украинский певец получили два раза награду "Артист года" на M1 Music Awards. После разрыва сотрудничества пиарщице пришлось даже обратиться к психологу.

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Бывшая пиарщица Дмитрия Монатика Юлия Яцечко (Юла) рассказала, почему поссорилась с певцом. Подробностями творческого тандема и его разрыва жена ведущего Анатолия Анатолича поделилась в программе МУЗ_ТРЕНД.

"Наш конфликт он точно не касается денег", — подчеркнула Юлия, добавив, что в свое время в медиа писали о том, как она "построила забор на Монатике", высмеяв такие заголовки.

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"Это было творчество, это был тандем. Когда артист начинает набирать обороты, у него всегда нарисовываются люди, которые что-то начинают советовать, дружить, свое говорить. Я упустила момент, когда кто-то нашептал Диме, что ему надо расти, или он делает что-то не так", — рассказала топ-пиарщица.

По словам Юлии Яцечко, секрет удачного сотрудничества в заключении контракта, однако тогда тандем этого не сделал.

Юла и Дмитрий Монатик Фото: Скріншот

"Это был такой любовный тандем, скажем так, в плане музыки", — добавила жена Анатолия Анатолича.

В частности, Юла призналась, что после разрыва с Монатиком не слушала его новых песен, а только старые, а также обратилась к психологу.

"Так оно меня очень цепляло, и я была обижена", — рассказала пиарщица.

Экс-пиарщица Монатика рассказала об их конфликте

Уже после начала полномасштабной войны в Украине Юла и Дмитрий Монатик помирились, найдя общий язык.

"К Диме у меня есть благодарность. Потому что именно с ним я вышла в топ-уровень. Мы с нуля взяли два раза "Артист года" на M1 Music Awards", — добавила Яцечко.

Напомним, Дмитрий Монатик трогательно поздравил жену с днем рождения.

Также Фокус писал о готовности Монатика стать отцом в третий раз.