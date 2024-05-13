"Я була ображена": експіарниця Монатика розповіла, чому вони посварилися (відео)

У тандемі Юла та український співак отримали два рази нагороду "Артист року" на M1 Music Awards. Після розриву співпраці піарниці довелося навіть звернутися до психолога.

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Колишня піарниця Дмитра Монатика Юлія Яцечко (Юла) розповіла, чому посварилася зі співаком. Подробицями творчого тандему та його розриву дружина ведучого Анатолія Анатоліча поділилася в програмі МУЗ_ТРЕНД.

"Наш конфлікт він точно не стосується грошей", — наголосила Юлія, додавши, що свого часу в медіа писали про те, як вона "побудувала паркан на Монатику", висміявши такі заголовки.

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"Це була творчість, це був тандем. Коли артист починає набирати обороти, у нього завжди намальовуються люди, які щось починають радити, дружити, своє говорити. Я втратила момент, коли хтось нашептав Дімі, що йому треба рости, чи він робить щось не так", — розповіла топпіарниця.

За словами Юлії Яцечко, секрет вдалої співпраці полягає в укладанні контракту, проте тоді тандем цього не зробив.

Юла та Дмитро Монатик Фото: Скриншот

"Це був такий любовний тандем, скажемо так, в плані музики", — додала дружина Анатолія Анатоліча.

Зокрема, Юла зізналася, що після розриву з Монатиком не слухала його нових пісень, а лише старі, а також звернулася до психолога.

"Отак воно мене дуже чіпляло, і я була ображена", — розповіла піарниця.

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Уже після початку повномасштабної війни в Україні Юла та Дмитро Монатик помирилися, знайшовши спільну мову.

"До Діми в мене є вдячність. Тому що саме з ним я вийшла в топрівень. Ми з нуля взяли два рази "Артист року" на M1 Music Awards", — додала Яцечко.

Нагадаємо, Дмитро Монатик зворушливо привітав дружину з днем народження.

Також Фокус писав про готовність Монатика стати батьком втретє.