Лучше подождать: почему нельзя пить кофе сразу после еды

После обеда в офисе или после вкусного ужина в ресторане — кофе стало не просто напитком, а своего рода ритуалом. Однако привычка пить кофе после еды может иметь последствия для здоровья.

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Для многих людей чашечка кофе после еды — привычное дело, однако важно понимать, полезно ли это для вашего пищеварения и здоровья в целом. О том, можно ли пить кофе после еды, пишет FuerSie.

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Как кофе влияет на пищеварение

Фото: Freepik

Кофе после еды может улучшить пищеварение и стимулировать выработку желудочной кислоты. Также это может помочь облегчить переваривание жирной пищи и вызвать чувство сытости. Кофе после еды также может помочь снять усталость после обильного приема пищи и взбодрить.

Вот почему не стоит пить кофе после еды

Фото: Getty Images

Чтобы избежать послеобеденной сонливости и усталости, многие люди предпочитают выпить чашку кофе сразу после еды. На первый взгляд, это позволяет вам взбодриться и вернуться в рабочий режим, но на самом деле эта привычка не очень полезна для вашего здоровья.

Несмотря на то, что кофе дает нам заряд кофеина после еды, следует подумать дважды, так как употребление кофе после еды может нарушить процесс усвоения питательных веществ. Танин, содержащийся в кофе, тормозит всасывание железа в желудке. Он связывает железо из продуктов неживотного происхождения, например, фруктов и овощей так, что оно выводится из организма, не используясь ним.

Поэтому людям, которые уже имеют дефицит железа или подвержены дефициту железа, не следует пить кофе после еды.

Когда можно пить кофе?

Фото: Freepik

Перед употреблением кофе рекомендуется подождать от 30 минут до 1 часа после еды. Это дает организму достаточно времени, чтобы переварить пищу и оптимально усвоить все питательные вещества. Слишком раннее употребление кофе может повлиять на пищеварение и привести к неприятным симптомам, например, к изжоге.

Почему итальянцы пьют эспрессо после еды?

В Италии принято пить эспрессо после еды. Причина этого не только в удовольствии и традициях, но и в том, что кофе поддерживает пищеварение. Сильный вкус и стимулирующий эффект эспрессо помогают уменьшить чувство тяжести после обильного приема пищи и стимулируют аппетит

Напомним, 9 причин, почему кофе полезен для здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.