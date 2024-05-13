Краще почекати: чому не можна пити каву одразу після їжі

Після обіду в офісі або після смачної вечері в ресторані — кава стала не просто напоєм, а свого роду ритуалом. Однак звичка пити каву після їжі може мати певні наслідки для здоров'я.

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Для багатьох людей філіжанка кави після їжі — звична справа, проте важливо розуміти, чи корисно це для вашого травлення і здоров'я загалом. Про те, чи можна пити каву після їжі, пише FuerSie.

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Як кава діє на травлення

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Кава після їжі може поліпшити травлення та стимулювати вироблення шлункової кислоти. Також це може допомогти полегшити перетравлення жирної їжі та викликати відчуття ситості. Кава після їжі також може допомогти зняти втому після рясного приймання їжі та підбадьорити.

Ось чому не варто пити каву після їжі

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Щоб уникнути післяобідньої сонливості та втоми, багато людей вважають за краще випити чашку кави одразу після їжі. На перший погляд, це дає змогу вам підбадьоритися і повернутися в робочий режим, але насправді ця звичка не дуже корисна для здоров'я.

Попри те, що кава дає нам заряд кофеїну після їжі, слід подумати двічі, оскільки вживання кави після їжі може порушити процес засвоєння поживних речовин. Танін, що міститься в каві, гальмує всмоктування заліза в шлунку. Він зв'язує залізо з продуктів нетваринного походження, наприклад, фруктів і овочів так, що воно виводиться з організму, не використовуючись ним.

Тому людям, які вже мають дефіцит заліза або схильні до дефіциту заліза, не слід пити каву після їжі.

Коли можна пити каву?

Фото: Freepik

Перед вживанням кави рекомендується почекати від 30 хвилин до 1 години після їжі. Це дає організму достатньо часу, щоб перетравити їжу та оптимально засвоїти всі поживні речовини. Занадто раннє вживання кави може вплинути на травлення і призвести до неприємних симптомів, наприклад, до печії.

Чому італійці п'ють еспресо після їжі?

В Італії прийнято пити еспресо після їжі. Причина цього не тільки в задоволенні і традиціях, а й у тому, що кава підтримує травлення. Сильний смак та стимулюючий ефект еспресо допомагають зменшити відчуття тяжкості після рясного прийому їжі й стимулюють апетит.

Нагадаємо, 9 причин, чому кава корисна для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, як приготувати вдома смачну каву, не зіпсувавши її смак.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.