"Наконец-то я решилась": певице Анне Тринчер сделали операцию (видео)

По словам Анны Тринчер, она много лет носила линзы и очки. Артистка решилась на перемены и обратилась в офтальмологический центр.

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Украинскую певицу и блогера Анну Тринчер прооперировали. Исполнительнице сделали лазерную коррекцию зрения. Об этом Анна рассказала в своем аккаунте в Instagram и опубликовала видео из больницы.

На нем видно, как Анна в специальной медицинской шапочке и халате уже после проведенной процедуры со слезами на глазах радуется изменениям. "Я сделала операцию — лазерную коррекцию зрения! Мечта моей жизни осуществилась. Слезы счастья!", — подписала публикацию Тринчер.

Певица рассказала, что много лет имела плохое зрение. Одиннадцать лет она носила различные варианты линз и очки. Анна отметила, что это только временно решало проблему с плохим зрением. В конце концов артистка решилась и обратилась в офтальмологический центр. Тринчер прошла обследование и сделала лазерную коррекцию, чтобы видеть своими глазами.

"11 лет я впервые надела линзы, до этого я думала, что деревья для всех выглядят, как коричневая палочка и зеленая тучка... Дальше поиски разных вариантов линз длиной в 11 лет. Я пробовала и парагон, и лунные линзы и однодневные и очки. Конечно все это временно решает проблему, но. Как я устала", — рассказала Анна.

Певица поделилась, что после операции уже вторую неделю проходит реабилитацию. Она пообещала своим поклонникам в сторис отвечать на их вопросы. В комментариях фанаты пожелали Тринчер скорейшего выздоровления: "Я аж плакала в конце видео от твоей реакции и радости что тебе и врачам удалось", "Боже, я тоже хочу сделать коррекцию зрения, моя мечта", "Плачу от счастья вместе с тобой", "Рада за тебя", "Ты молодец, что решилась на такой важный для себя шаг".

Напомним, 3 мая Анна Тринчер рассказала о неудачных свиданиях. Певица откровенно поделилась, что после развода с блогером Александром Волошиным несколько раз ходила на свидания, однако попытки начать новые отношения были неудачными.