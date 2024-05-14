"Нарешті я наважилася": співачці Анні Трінчер зробили операцію (відео)

За словами Анни Трінчер, вона багато років носила лінзи та окуляри. Артистка наважилася на зміни і звернулася до офтальмологічного центру.

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Українську співачку та блогерку Анна Трінчер прооперували. Виконавиці зробили лазерну корекцію зору. Про це Анна розповіла в своєму акаунті в Instagram та опублікувала відео з лікарні.

На ньому видно, як Анна в спеціальній медичній шапочці і халаті вже після проведеної процедури зі сльозами на очах радіє змінам. "Я зробила операцію — лазерну корекцію зору! Мрія мого життя здійснилася. Сльози щастя!", — підписала публікацію Трінчер.

Співачка розповіла, що багато років мала поганий зір. Одинадцять років вона носила різні варіанти лінз і окуляри. Анна зазначила, що це тільки тимчасово вирішувало проблему із поганим зором. Врешті решт артистка наважилася і звернулася до офтальмологічного центру. Трінчер пройшла обстеження і зробила лазерну корекцію, аби бачити своїми очима.

"11 років я вперше одягнула лінзи, до цього я думала, що дерева для всіх виглядають, як коричнева паличка і зелена тучка… Далі пошуки різних варіантів лінз довжиною в 11 років. Я пробувала і парагон, і місячні лінзи і одноденні і окуляри. Звичайно все це тимчасово вирішує проблему, але. Як я втомилась", — розповіла Анна.

Співачка поділилась, що після операції вже другий тиждень проходить реабілітацію. Вона пообіцяла своїм прихильникам в сторіс відповідати на їхні запитання. У коментарях фанати побажали Трінчер швидкого одужання: "Я аж плакала в кінці відео від твоєї реакції і радості що тобі і лікарям вдалось", "Боже, я теж хочу зробити корекцію зору, моя мрія", "Плачу від щастя разом із тобою", "Рада за тебе", "Ти молодець, що наважилась на такий важливий для себе крок".

Нагадаємо, 3 травня Анна Трінчер розповіла про невдалі побачення. Співачка відверто поділилась, що після розлучення з блогером Олександром Волошиним декілька разів ходила на побачення, однак спроби почати нові стосунки були невдалими.