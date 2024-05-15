Стиль жизни
15 мая 2024 года: Пахомия Великого — что сегодня нельзя делать
Наталья Гулий
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Сегодня нельзя рассказывать о своих планах и брать сдачу. Теплая погода в этот день — к солнечному лету.
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Что случилось 15 мая?
Сегодня православная церковь почитает память Пахомия Великого. Он жил в IV веке и много занимался благочестивыми делами по отношению к церкви. Пахомий устроил монашескую жизнь для отшельников на берегах реки Нил и сам стал для них примером. За это его часто называют основателем монастырей монастырей на территории Египта.
Что нельзя делать 15 мая:
- девушкам рассказывать о планах;
- брать сдачу;
- оставлять посуду немытой.
Народные приметы и поверья:
- теплая погода к солнечному лету;
- идет дождь — в июне часто будет гроза;
- на осине обильные серьги – хорошо уродит овес.
День ангела празднуют:
Анастасия, Дмитрий, Макар.
Родились 15 мая:
- 1856 год – Фрэнк Баум, американский детский писатель, автор серии сказок о стране Оз;
- 1873 год – Павел Скоропадский, украинский государственный, политический и общественный деятель, военный, Гетман Украинского Государства;
- 1859 год — Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1903).
Также в этот день:
- 1648 год — битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой;
- 1905 год – основан Лас-Вегас;
- 2022 год — украинская группа Kalush Orchestra с треком "Стефания" победила в конкурсе Евровидение-2022, получив рекордный 631 балл от международного жюри и зрителей.
Также Фокус писал церковный календарь на май 2024 года