Стиль життя
15 травня 2024 року: Пахомія Великого — що сьогодні не можна робити
Наталія Гулій
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Сьогодні не можна розповідати про свої плани і брати здачу. Тепла погода цього дня — до сонячного літа.
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Що сталося 15 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Пахомія Великого. Він жив у IV столітті і багато займався благочестивими справами щодо церкви. Пахомій влаштував чернече життя для пустельників на берегах річки Ніл і сам став для них прикладом. За це його часто називають засновником монастирів монастирів на території Єгипту.
Що не можна робити 15 травня:
- дівчатам розповідати про плани;
- брати здачу;
- залишати посуд немитим.
Народні прикмети та повір'я:
- тепла погода до сонячного літа;
- іде дощ — у червні часто буде гроза;
- на осиці рясні сережки — добре вродить овес.
День ангела святкують:
Анастасія, Дмитро, Макар.
Народилися 15 травня:
- 1856 рік — Френк Баум, американський дитячий письменник, автор серії казок про країну Оз;
- 1873 рік — Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовий, Гетьман Української Держави;
- 1859 рік — П'єр Кюрі, французький фізик, лауреат Нобелівської премії (1903).
Також цього дня:
- 1648 рік — битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під проводом Богдана Хмельницького та авангардом військ Речі Посполитої;
- 1905 рік — засновано Лас-Вегас;
- 2022 рік — український гурт Kalush Orchestra з треком "Стефанія" переміг у конкурсі Євробачення-2022, отримавши рекордний 631 бал від міжнародного журі та глядачів.
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