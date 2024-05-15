15 травня 2024 року: Пахомія Великого — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна розповідати про свої плани і брати здачу. Тепла погода цього дня — до сонячного літа.

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Що сталося 15 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Пахомія Великого. Він жив у IV столітті і багато займався благочестивими справами щодо церкви. Пахомій влаштував чернече життя для пустельників на берегах річки Ніл і сам став для них прикладом. За це його часто називають засновником монастирів монастирів на території Єгипту.

Що не можна робити 15 травня:

дівчатам розповідати про плани;

брати здачу;

залишати посуд немитим.

Народні прикмети та повір'я:

тепла погода до сонячного літа;

іде дощ — у червні часто буде гроза;

на осиці рясні сережки — добре вродить овес.

День ангела святкують:

Анастасія, Дмитро, Макар.

Народилися 15 травня:

1856 рік — Френк Баум, американський дитячий письменник, автор серії казок про країну Оз;

1873 рік — Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовий, Гетьман Української Держави;

1859 рік — П'єр Кюрі, французький фізик, лауреат Нобелівської премії (1903).

Також цього дня:

1648 рік — битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під проводом Богдана Хмельницького та авангардом військ Речі Посполитої;

1905 рік — засновано Лас-Вегас;

2022 рік — український гурт Kalush Orchestra з треком "Стефанія" переміг у конкурсі Євробачення-2022, отримавши рекордний 631 бал від міжнародного журі та глядачів.

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