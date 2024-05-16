С чем носить вышиванку этой весной — советы стилиста

Уже сегодня, 16 мая, в Украине традиционно отмечают День вышиванки. Из года в год этот день празднуют в третий четверг мая. Традиционно в День вышиванки принято одевать украинскую одежду, которая несет в себе продолжение нашего культурного наследия. С началом полномасштабной войны в Украине на улицах все чаще можно встретить людей в вышиванке не только в праздники, но и в повседневной жизни.

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Этническая одежда украинцев последние десять лет все больше возвращается в повседневные образы. Из года в год носить вышиванку становится все моднее, ведь таким образом украинцы демонстрируют миру свою уникальность, красоту и уверенность в своем культурном наследии. Поскольку ходить в вышиванке стало трендом, стоит разобраться, с чем можно стилизовать традиционную украинскую одежду. Стилист Анастасия Мальцева рассказала, с чем стилизовать вышиванку, чтобы быть в тренде и выглядеть современно.

По словам стилистки, вышиванка на каждый день — это один из лучших трендов современности. Главное, по ее словам, правильно стилизовать эту вещь в своем гардеробе.

Чтобы выглядеть стильно в вышиванке Анна Мальцева рекомендует миксовать стили и фактуры одежды. Например, деним снизит градус этники, классика структурирует силуэт, а спорт и кожаные изделия добавят интересного контраста.

Вышитая жилетка с джинсами

Стилист Анна Мальцева советует попробовать стилизовать повседневный образ с джинсами, добавив к нему вышиванку. Например, можно выбрать трендовые джинсы клеш классического синего цвета, к ним добавить белую майку или топ, а сверху надеть укороченный жилет без рукавов с вышивкой.

Вышитая рубашка с классическими брюками

Анна Мальцева также рассказала, как совместить вышитую рубашку с классическими брюками. Для этого можно надеть черные брюки со стрелками свободного кроя, а сверху дополнить все вышитой рубашкой любимого цвета. Дополнить образ можно яркой обувью и сумкой в тон рубашки.

Вышиванка со спортивной одеждой

Стилист также предлагает попробовать стилизовать вышиванку со спортивной одеждой. Например, летом под шорты можно надеть безрукавный жилет с вышивкой, или вышитую абстрактным узором безрукавную рубашку. Спокойно дополнить все это спортивным рюкзаком и сандалиями.

Вышиванка с кожей

Прекрасно, по мнению стилистки, будет выглядеть сочетание вышитого платья с кожаной курткой. Акцентно можно добавить яркую сумку в тон вышивки.

Стилист отмечает, что главное не бояться экспериментировать с вышивкой и носить традиционный украинский наряд не только по праздникам.

Напомним, ранее мы писали, топ 10 вещей на лето 2024, которые всегда будут в тренде. Кроме этого, Фокус писал, как одеться на День вышиванки-2024: советы от стилиста, как правильно стилизовать образ.