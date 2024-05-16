З чим носити вишиванку цієї весни — поради стиліста

Вже сьогодні, 16 травня, в Україні традиційно відзначають День вишиванки. З року в рік цей день святкують у третій четвер травня. Традиційно у День вишиванки прийнято одягати український одяг, який несе в собі продовження нашої культурної спадщини. З початком повномасштабної війни в Україні на вулицях все частіше можна зустріти людей у вишиванці не лише в свята, а й повсякденному житті.

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Етнічний одяг українців останні десять років все більше повертається в повсякденні образи. З року в рік носити вишиванку стає все модніше, адже таким чином українці демонструють світу свою унікальність, красу та впевненість у своїй культурній спадщині. Оскільки ходити у вишиванці стало трендом, варто розібратися, з чим можна стилізувати традиційний український одяг. Стилістка Анастасія Мальцева розповіла, з чим стилізувати вишиванку, щоб бути в тренді та виглядати сучасно.

За словами стилістки, вишиванка на кожен день — це один із найкращих трендів сьогодення. Головне, за її словами, правильно стилізувати цю річ у своєму гардеробі.

Щоб виглядати стильно у вишиванці Аннастасія Мальцева рекомендує міксувати стилі та фактури одягу. Наприклад, денім знизить градус етніки, класика структурує силует, а спорт та шкіряні вироби додадуть цікавого контрасту.

Вишита жилетка з джинсами

Стилістка Анна Мальцева радить спробувати стилізувати повсякденний образ з джинсами, додавши до нього вишиванку. Наприклад, можна обрати трендові джинси кльош класичного синього кольору, до них додати білу майку або топ, а зверху одягнути укорочений жилет без рукавів з вишивкою.

Вишита сорочка з класичними брюками

Анна Мальцева також розповіла, як поєднати вишиту сорочку з класичними брюками. Для цього можна одягнути чорні брюки зі стрілками вільного крою, а зверху доповнити все вишитою сорочкою улюбленого кольору. Доповнити образ можна яскравим взуттям та сумкою в тон сорочки.

Вишиванка зі спортивним одягом

Стилістка також пропонує спробувати стилізувати вишиванку зі спортивним одягом. Наприклад, влітку під шорти можна одягти безрукавний жилет з вишивкою, або вишиту абстрактним візерунком безрукавну сорочку. Спокійно доповнити все це спортивним рюкзаком та сандалями.

Вишиванка зі шкірою

Чудово, на думку стилістки, виглядатиме поєднання вишитої сукні зі шкіряною курткою. Акцентно можна додати яскраву сумку в тон вишивки.

Стилістка зауважує, що головне не боятися експериментувати з вишиванкою і носити традиційне українське вбрання не лише у свята.

Нагадаємо, раніше ми писали, топ 10 речей на літо 2024, які завжди будуть в тренді. Крім цього, Фокус писав, як одягнутися на День вишиванки-2024: поради від стиліста, як правильно стилізувати образ.