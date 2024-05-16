16 мая 2024 года: Феодора Египетского — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать в поле и копать ямы. Ласточки летают – первый день лета будет дождливым.

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Что случилось 16 мая?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Феодора Египетского. Он вел благочестивую жизнь, с юношеских лет ушел в монастырь, а позже его мать и брат ушли за ним. В Тавеннской обители Феодор учился у святого Пахомия. Долгое время он был преподобным наставником в монастыре и умер в 368 году.

Также на 16 мая в этом году выпадает День вышиванки.

Что нельзя делать 16 мая:

работать в поле после полудня;

назначать важные события (свадьба, венчание);

копать ямы.

Народные приметы и поверья:

идет дождь – скоро наладится погода;

гром к хорошему урожаю зерна;

ласточки летают – первый день лета будет дождливым.

День ангела празднуют:

Александр, Георгий, Ефрем, Лаврентий, Федор.

Родились 16 мая:

1817 год – Николай Костомаров, украинский историк, поэт-романтик, мыслитель, общественный деятель;

1972 год — Анджей Дуда, польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года;

1986 год — Меган Фокс, американская актриса кино и телевидения, фотомодель;

1994 год – Олег Псюк, украинский рэпер, основатель и фронтмен группы "Kalush".

Также в этот день:

1648 год — в битве под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого побеждает польское войско Стефана Потоцкого;

1920 год — Жанну д'Арк канонизировали в римской католической церкви;

1929 год — в США прошла первая церемония вручения "Оскаров";

2004 год — украинская певица Руслана Лыжичко одержала победу в песенном конкурсе "Евровидение-2004".

Также Фокус писал церковный календарь на май 2024 года