16 мая 2024 года: Феодора Египетского — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать в поле и копать ямы. Ласточки летают – первый день лета будет дождливым.
Что случилось 16 мая?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Феодора Египетского. Он вел благочестивую жизнь, с юношеских лет ушел в монастырь, а позже его мать и брат ушли за ним. В Тавеннской обители Феодор учился у святого Пахомия. Долгое время он был преподобным наставником в монастыре и умер в 368 году.
Также на 16 мая в этом году выпадает День вышиванки.
Что нельзя делать 16 мая:
- работать в поле после полудня;
- назначать важные события (свадьба, венчание);
- копать ямы.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь – скоро наладится погода;
- гром к хорошему урожаю зерна;
- ласточки летают – первый день лета будет дождливым.
День ангела празднуют:
Александр, Георгий, Ефрем, Лаврентий, Федор.
Родились 16 мая:
1817 год – Николай Костомаров, украинский историк, поэт-романтик, мыслитель, общественный деятель;
1972 год — Анджей Дуда, польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года;
1986 год — Меган Фокс, американская актриса кино и телевидения, фотомодель;
1994 год – Олег Псюк, украинский рэпер, основатель и фронтмен группы "Kalush".
Также в этот день:
1648 год — в битве под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого побеждает польское войско Стефана Потоцкого;
1920 год — Жанну д'Арк канонизировали в римской католической церкви;
1929 год — в США прошла первая церемония вручения "Оскаров";
2004 год — украинская певица Руслана Лыжичко одержала победу в песенном конкурсе "Евровидение-2004".
Также Фокус писал церковный календарь на май 2024 года