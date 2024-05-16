16 травня 2024 року: Феодора Єгипетського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати в полі та копати ями. Ластівки літають — перший день літа буде дощовим.
Що сталося 16 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Єгипетського. Він вів благочестиве життя, з юнацьких років пішов у монастир, а пізніше його мати і брат пішли за ним. У Тавеннській обителі Феодор навчався у святого Пахомія. Тривалий час він був преподобним наставником у монастирі і помер 368 року.
Також на 16 травня 2024 року припадає День вишиванки.
Що не можна робити 16 травня:
- працювати в полі після полудня;
- призначати важливі події (весілля, вінчання);
- копати ями.
Народні прикмети та повір'я:
- іде дощ — скоро налагодиться погода;
- грім до гарного врожаю зерна;
- ластівки літають — перший день літа буде дощовим.
День ангела святкують:
Олександр, Георгій, Єфрем, Лаврентій, Федір.
Народилися 16 травня:
1817 рік — Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч;
1972 рік — Анджей Дуда, польський політичний діяч, президент Польщі з 6 серпня 2015 року;
1986 рік — Меган Фокс, американська актриса кіно і телебачення, фотомодель;
1994 рік — Олег Псюк, український репер, засновник і фронтмен гурту "Kalush".
Також цього дня:
1648 рік — у битві під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького перемагає польське військо Стефана Потоцького;
1920 рік — Жанну д'Арк канонізували в римській католицькій церкві;
1929 рік — у США відбулася перша церемонія вручення "Оскарів";
2004 рік — українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення-2004".
Також Фокус писав церковний календар на травень 2024 року