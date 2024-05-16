"Грустно для меня": Елена Зеленская рассказала, как война изменила жизнь сына и дочери (фото)

По словам первой леди Украины, создавать ощущение "нормальной жизни" ей удается не всегда. Сын Кирилл знает все типы ракет, которые Россия запускает по территории нашей страны.

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Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала, как война изменила жизнь и планы на будущее ее двоих детей — сына Кирилла и дочери Александры. В интервью Yle она призналась, что сожалеет о потерянных важных годах не только для своих детей, но и для всех украинцев.

Семья до сих пор живет отдельно: мать и дети – вместе, а отец – в другом месте. Зеленская сообщила, что 19-летняя Александра сейчас сконцентрирована на учебе и не строит планов на будущее. Девушка теперь иногда может встречаться со своими друзьями. 11-летний Кирилл стал своего рода военным экспертом и знает типы ракет противника.

"Повседневные дела моей дочери связаны с учебой, но у нее нет никаких планов на будущее. Это грустно для меня, как для матери. Сын знает все типы ракет, которые Россия запускает по нам. Он также может рассчитать их скорость. Хотелось бы, чтобы мой сын интересовался музыкой, искусством, спортом, а не мечтал служить в армии или в авиации", — поделилась Елена Зеленская.

Владимир Зеленский с семьей (архивное фото) Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

По словам первой леди Украины, "давление войны" присутствует в их жизни постоянно. Во время сигнала воздушной тревоги они с детьми скрываются в "обычном подвале". Создавать ощущение "нормальной жизни" ей удается не всегда. В редкие моменты Елена помогает сыну с выполнением домашнего задания.

"Когда я помогаю сыну с домашним заданием или ухаживаю за нашими домашними животными. Но когда включается сирена воздушной тревоги, мы возвращаемся к реальности. Утром я собираю детей в школу, и мы продолжаем жить, но давление войны всегда присутствует. Жизнь не является нормальной", — призналась Зеленская.

Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Напомним, 14 мая сообщалось, что Елена Зеленская посетила Сербию. Перед Днем вышиванки 2024 первая леди продемонстрировала особую рубашку.