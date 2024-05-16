"Сумно для мене": Олена Зеленська розповіла, як війна змінила життя сина і доньки (фото)

За словами першої леді України, створювати відчуття "нормального життя" їй вдається не завжди. Син Кирило знає всі типи ракет, які Росія запускає по території нашої країни.

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Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, як війна змінила життя і плани на майбутнє її двох дітей — сина Кирила і дочки Олександри. В інтерв'ю Yle вона зізналася, що шкодує про втрачені важливі роки не тільки для своїх дітей, а й для всіх українців.

Сім'я досі живе окремо: мати і діти — разом, а батько — в іншому місці. Зеленська повідомила, що 19-річна Олександра зараз сконцентрована на навчанні і не будує планів на майбутнє. Дівчина тепер іноді може зустрічатися зі своїми друзями. 11-річний Кирило став свого роду військовим експертом і знає типи ракет противника.

"Повсякденні справи моєї дочки пов'язані з навчанням, але в неї немає жодних планів на майбутнє. Це сумно для мене, як для матері. Син знає всі типи ракет, які Росія запускає по нас. Він також може розрахувати їхню швидкість. Хотілося б, щоб мій син цікавився музикою, мистецтвом, спортом, а не мріяв служити в армії або в авіації", — поділилася Олена Зеленська.

Володимир Зеленський із сім'єю (архівне фото) Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

За словами першої леді України, "тиск війни" присутній у їхньому житті постійно. Під час сигналу повітряної тривоги вони з дітьми ховаються у "звичайному підвалі". Створювати відчуття "нормального життя" їй вдається не завжди. У рідкісні моменти Олена допомагає синові з виконанням домашнього завдання.

"Коли я допомагаю синові з домашнім завданням або доглядаю за нашими домашніми тваринами. Але коли вмикається сирена повітряної тривоги, ми повертаємося до реальності. Вранці я збираю дітей до школи, і ми продовжуємо жити, але тиск війни завжди присутній. Життя не є нормальним", — зізналася Зеленська.

Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Нагадаємо, 14 травня повідомлялося, що Олена Зеленська відвідала Сербію. Перед Днем вишиванки 2024 перша леді продемонструвала особливу сорочку.