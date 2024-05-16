Фрэнсиса Форда Копполу обвинили в непристойном поведении на съемках "Мегалополиса" (видео)

"Мегалополис" Копполы полон идей, соединяющих прошлое с будущим. Идею эпического фильма культовый американский режиссер вынашивал с 1980-х.

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Голливудский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола собирается представить на этой неделе премьеру своего будущего фильма "Мегалополис" на звездном Каннском кинофестивале. Однако поведение знаменитости на съемках киноленты подверглось сомнению, в частности "по отношению к женщинам" сообщает The Guardian.

Несколько инсайдеров заявили, что режиссер якобы однажды "пришел на съемочную площадку и попытался поцеловать некоторых обнаженных до пояса и полураздетых женщин-статисток".

Даррен Деметре, продюсер фильма, объяснил: "Было два дня, когда мы снимали праздничную клубную сцену в стиле "Студии 54", где Фрэнсис ходил по съемочной площадке, чтобы передать дух сцены, ласково обнимая и целуя в щеки актерский состав и игроков второго плана". По его словам, объятия и поцелуи Фрэнсиса "были его способом вдохновить и создать клубную атмосферу, которая была так важна для фильма". Он также сообщил, что "никогда не слышал о каких-либо жалобах на преследования или плохое поведение в ходе проекта".

"Фрэнсис успешно продюсировал и снял огромный независимый фильм, приняв все трудные решения, чтобы гарантировать, что он будет поставлен вовремя и в рамках бюджета, оставаясь при этом верным своему творческому видению", — отметил Даррен.

По информации журналистов, звездный режиссер потратил половину своей жизни и 120 миллионов долларов собственных денег, чтобы создать свою научно-фантастическую эпопею. Сам Фрэнсис Форд Коппола называет эпический научно-фантастический фильм "Мегалополис" проектом всей своей жизни.

Неделю назад Фрэнсис Коппола, представляя нашумевшую картину написал в Instagram: "Мегалополис всегда был фильмом, посвященным моей дорогой жене Элеоноре. Я действительно надеялся отпраздновать ее день рождения вместе 4 мая. Но, к сожалению, этого не должно было быть, поэтому позвольте поделиться со всеми подарком от ее имени".

Напомним, ранее Фокус писал о самых известных голливудских династиях. В этот список, конечно, входит и семья Копполы.