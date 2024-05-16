Френсіса Форда Копполу звинуватили в непристойній поведінці на зйомках "Мегалополіса" (відео)

"Мегалополіс" Копполи сповнений ідей, що з'єднують минуле з майбутнім. Ідею епічного фільму культовий американський режисер виношував з 1980-х.

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Голлівудський кінорежисер Френсіс Форд Коппола збирається представити цього тижня прем'єру свого майбутнього фільму "Мегалополіс" на зірковому Каннському кінофестивалі. Однак поведінка знаменитості на зйомках кінострічки піддалася сумніву, зокрема "щодо жінок", повідомляє The Guardian.

Кілька інсайдерів заявили, що режисер нібито одного разу "прийшов на знімальний майданчик і спробував поцілувати деяких оголених до пояса і напівроздягнених жінок-статисток".

Даррен Деметре, продюсер фільму, пояснив: "Було два дні, коли ми знімали святкову клубну сцену в стилі "Студії 54", де Френсіс ходив знімальним майданчиком, щоб передати дух сцени, лагідно обіймаючи й цілуючи в щоки акторський склад і гравців другого плану". За його словами, обійми і поцілунки Френсіса "були його способом надихнути і створити клубну атмосферу, яка була так важлива для фільму". Він також повідомив, що "ніколи не чув про будь-які скарги на переслідування або погану поведінку під час проєкту".

"Френсіс успішно продюсував і зняв величезний незалежний фільм, прийнявши всі важкі рішення, щоб гарантувати, що він буде поставлений вчасно і в рамках бюджету, залишаючись при цьому вірним своєму творчому баченню", — зазначив Даррен.

За інформацією журналістів, зірковий режисер витратив половину свого життя і 120 мільйонів доларів власних грошей, щоб створити свою науково-фантастичну епопею. Сам Френсіс Форд Коппола називає епічний науково-фантастичний фільм "Мегалополіс" проектом усього свого життя.

Тиждень тому Френсіс Коппола, презентуючи гучну картину, написав в Instagram: "Мегалополіс завжди був фільмом, присвяченим моїй дорогій дружині Елеонорі. Я дійсно сподівався відсвяткувати її день народження разом 4 травня. Але, на жаль, цього не мало бути, тому дозвольте поділитися з усіма подарунком від її імені".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвідоміші голлівудські династії. До цього списку, звісно, входить і сім'я Копполи.