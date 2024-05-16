Как носить леопардовый принт летом 2024, чтобы быть в тренде (фото)

Леопардовый принт впервые стал популярным в модной индустрии благодаря модному дому Christian Dior в 1947 году.

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Леопардовый принт, по словам мировых дизайнеров, стал одним из главных трендов 2024 года. Этот яркий и стильный принт постоянно возвращается в моду и известные дизайнеры часто используют его в своих коллекциях. Поэтому стилисты отмечают, что не стоит стесняться и спокойно добавлять его в свой гардероб. Как правильно носить леопардовый принт летом 2024, чтобы быть в тренде, рассказала стилист Екатерина.

Минимализм

По словам стилистки, если вы считаете леопардовый принт слишком смелым, тогда попробуйте сначала минимально добавить его в свой гардероб. Например, в обуви, сумках и аксессуарах. Таким образом вы будете иметь стильный акцент в своем образе.

В нижней части образа

Также стилист отмечает, что леопардовый принт будет выглядеть современно и интересно в качестве нижней части образа — юбки, брюки и даже джинсы. Стилист Екатерина рекомендует сочетать леопардовый низ с лаконичными, базовыми, или спортивными вещами, если хотите укротить бурный нрав этого зверя.

В верхней части образа

Стилист отметила, если хочется более смелых комбинаций — добавляйте леопардовый принт и в верхнюю часть образа. Или используйте как тотал лук, сочетая с однотонными аксессуарами.

Как легко совместить леопардовый принт с другими вещами в гардеробе?

Стилист Екатерина отметила, чтобы удачно совместить леопардовый принт с теми вещами, которые уже есть в вашем гардеробе, ориентироваться на те цвета, для вашего образа, которые уже присутствуют в этом принте: черный, коричневый, беж или молочный. Это немножко его успокоит и сделает весь look более гармоничным.

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