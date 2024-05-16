Як носити леопардовий принт улітку 2024, щоб бути в тренді (фото)

Леопардовий принт уперше став популярним у модній індустрії завдяки модному дому Christian Dior у 1947 році.

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Леопардовий принт, за словами світових дизайнерів, став одним із головних трендів 2024 року. Цей яскравий і стильний принт постійно повертається до моди, і відомі дизайнери часто використовують його у своїх колекціях. Тому стилісти наголошують, що не варто соромитися і треба спокійно додавати його до свого гардероба. Як правильно носити леопардовий принт улітку 2024, щоб бути в тренді, розповіла стилістка Катерина.

Мінімалізм

За словами стилістки, якщо ви вважаєте леопардовий принт занадто сміливим, тоді спробуйте спочатку мінімально додати його до свого гардероба. Наприклад, у взутті, сумках і аксесуарах. Так ви матимете стильний акцент у своєму образі.

У нижній частині образу

Також стилістка зазначає, що леопардовий принт матиме сучасний і цікавий вигляд у нижній частині образу — це спідниці, штани та навіть джинси. Стилістка Катерина рекомендує поєднувати леопардовий низ із лаконічними, базовими або спортивними речами, якщо хочете приборкати бурхливий норов цього звіра.

У верхній частині образу

Стилістка зазначила, якщо хочеться сміливіших комбінацій — додавайте леопардовий принт і у верхню частину образу. Або використовуйте як тотал лук, поєднуючи з однотонними аксесуарами.

Як легко поєднати леопардовий принт із іншими речами у гардеробі?

Стилістка Катерина зазначила, щоб вдало поєднати леопардовий принт із тими речами, які вже є у вашому гардеробі, потрібно орієнтуватися на ті кольори для вашого образу, які вже присутні в цьому принті: чорний, коричневий, беж або молочний. Це трошки його заспокоїть і зробить увесь look гармонійнішим.

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