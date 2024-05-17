17 мая 2024 года: апостола Андроника — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться с начальством и рассказывать о своих снах. Погода говорит о том, какие погодные условия будут летом.
Что случилось 17 мая?
Сегодня православная церковь почитает память апостола от 70-ти Андроника. Святой поверил в Бога даже раньше апостола Павла. Он был епископом в городе Панонии, но много путешествовал и распространял христианскую веру вместе с помощницей по имени Иуния. Вскоре они были подвергнуты пыткам со стороны идолопоклонников, но умерли с молитвой к Богу на устах. Их мощи сохранились нетленными и творили чудеса.
Что нельзя делать 17 мая:
- лениться;
- пить алкоголь;
- ссориться с начальством;
- рассказывать о том, что сегодня приснилось.
Народные приметы и поверья:
- погода говорит о том, какие погодные условия будут летом;
- дует северный ветер – лето будет холодным;
- свиньи роют землю – ждите дождей.
День ангела празднуют:
Давид, Евдокия, Ефросинья (Ефросиния), Юния.
Родились 17 мая:
1953 год — Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана (с 2019).
Также в этот день:
1718 год — британский юрист Джеймс Пакл получил патент на первый в мире пулемет;
1861 год — первое в мире туристическое бюро отправляет в поездку первую в мире туристическую группу (из Лондона в Париж);
1916 год — в Великобритании впервые в мире совершают переход на летнее время;
1997 год — Пол Маккартни получил по Интернету за 30 минут более 3 млн вопросов (мировой рекорд);
2009 год — вышла первая, тестовая версия компьютерной игры Minecraft, ставшей одной из самых популярных в мире.
Также Фокус писал церковный календарь на май 2024 года