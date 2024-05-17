17 травня 2024 року: апостола Андроника — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися з начальством і розповідати про свої сни. Погода говорить про те, які погодні умови будуть влітку.
Що сталося 17 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Андроника. Святий повірив у Бога навіть раніше за апостола Павла. Він був єпископом у місті Панонії, але багато подорожував і поширював християнську віру разом із помічницею на ім'я Юнія. Незабаром вони зазнали тортур з боку ідолопоклонників, але померли з молитвою до Бога на устах. Їхні мощі збереглися нетлінними і творили чудеса.
Що не можна робити 17 травня:
- лінуватися;
- пити алкоголь;
- сваритися з начальством;
- розповідати про те, що сьогодні наснилося.
Народні прикмети та повір'я:
- погода говорить про те, які погодні умови будуть влітку;
- дме північний вітер — літо буде холодним;
- свині риють землю — чекайте дощів.
День ангела святкують:
Давид, Євдокія, Єфросинія (Єфросинія), Юнія.
Народилися 17 травня:
1953 рік — Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану (з 2019).
Також цього дня:
1718 рік — британський юрист Джеймс Пакл отримав патент на перший у світі кулемет;
1861 рік — перше у світі туристичне бюро відправляє в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона до Парижа);
1916 рік — у Великій Британії вперше у світі здійснюють перехід на літній час;
1997 рік — Пол Маккартні отримав через Інтернет за 30 хвилин понад 3 млн запитань (світовий рекорд);
2009 рік — вийшла перша, тестова версія комп'ютерної гри Minecraft, що стала однією з найпопулярніших у світі.
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