18 мая 2024 года: святого Феодота — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся и делать большие покупки.

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Что случилось 18 мая?

Сегодня православная церковь почитает память святого Феодота. Он жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана. Принял христианство и даже принимал дома верующих, позволял проводить богослужения. Когда-то Феодот узнал, что благочестивых девиц, которые пострадали из-за своей веры, похоронили не по-христиански, решил исправить это, за что был подвергнут смертельным пыткам.

Что нельзя делать 18 мая:

отказывать в помощи нуждающимся.

делать большие покупки;

начинать новые дела.

Народные приметы и поверья:

распустились листья дуба – ждите хороший урожай;

долго кукует кукушка – к теплу;

с земли идет пар – к дождю.

День ангела празднуют:

Давид, Павел, Семен, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра, Клавдия.

Родились 18 мая:

1048 год — Омар Хайям (ум. 1131), персидский и таджикский поэт, математик, философ;

1920 год — Папа Римский Иоанн Павел II;

1993 год — Alekseev (наст. имя Никита Алексеев), украинский певец.

Также в этот день:

1804 год — Наполеон становится императором Франции;

1830 год — в США начинают промышленное производство первых газонокосилок;

1888 год — в США впервые демонстрируют первую граммофонную пластинку;

1920 год — Всеукраинская православная Церковная рада провозглашает Украинскую православную церковь автокефальной;

1949 год — в Нью-Йорке открывают первую вертолетную площадку.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2024 года