18 травня 2024 року: святого Феодота — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі нужденним і робити великі покупки.

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Що сталося 18 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Феодота. Він жив у III столітті за часів правління імператора Діоклетіана. Прийняв християнство і навіть приймав вдома віруючих, дозволяв проводити богослужіння. Колись Феодот дізнався, що благочестивих дівчат, які постраждали через свою віру, поховали не по-християнськи, вирішив виправити це, за що був підданий смертельним тортурам.

Що не можна робити 18 травня:

відмовляти в допомозі нужденним.

робити великі покупки;

починати нові справи.

Народні прикмети та повір'я:

розпустилося листя дуба — чекайте гарний урожай;

довго кукує зозуля — до тепла;

із землі йде пара — до дощу.

День ангела святкують:

Давид, Павло, Семен, Федот, Христина, Юлія, Андрій, Денис, Петро, Олександра, Клавдія.

Народилися 18 травня:

1048 рік — Омар Хайям (пом. 1131), перський і таджицький поет, математик, філософ;

1920 рік — Папа Римський Іоанн Павло II;

1993 рік — Alekseev (наст. ім'я Микита Алексєєв), український співак.

Також цього дня:

1804 рік — Наполеон стає імператором Франції;

1830 рік — у США починають промислове виробництво перших газонокосарок;

1888 рік — у США вперше демонструють першу грамофонну платівку;

1920 рік — Всеукраїнська православна Церковна рада проголошує Українську православну церкву автокефальною;

1949 рік — у Нью-Йорку відкривають перший вертолітний майданчик.

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