Единственная дочь будущего короля: какие титулы имеет и будет иметь принцесса Шарлотта

Принц Уильям однажды станет монархом Великобритании. Его маленькая дочь имеет право носить уникальные титулы.

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С момента своего рождения 2 мая 2015 года, вторая из трех детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта считается старшим членом королевской семьи и имеет титул, который отражает этот статус. Впрочем, в силу определенных обстоятельств титулы монаршей персоны со временем меняются. Фокус рассказывает, какими были и будут звания маленькой Шарлотты.

После рождения правнучки королева Елизавета II подписала поправку к Закону о наследовании короны в 2013 году, которая положила конец системе мужского преимущества в монархии. То есть раньше 6-летний принц Луи шел бы впереди Шарлотты как представитель мужского пола, однако теперь по возрасту девочка имеет преимущество над братом.

Единственная дочь принца Уильяма, будущего короля Великобритании, также получила выгоду от другого изменения правил. До ее рождения королева Елизавета II изменила протоколы, созданные ее дедом, королем Георгом V, в 1917 году, согласно которым только дети, внуки (по мужской линии) и старший сын принца Уэльского могут называться "принцами". По старому правилу, старший брат Шарлотты Джордж был бы признан принцем, но она и младший брат Луи — нет.

Принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty

Полный титул принцессы Шарлотты

Сейчас маленькая Шарлотта носит титул: Ее Королевское Высочество Принцесса Уэльская Шарлотта.

Стиль Ее Королевского Высочества (HRH) появился благодаря изменению правил к протоколам Георга V 1917 года, которые, кроме контроля над членами королевской семьи, которых можно называть принцами или принцессами, также определяют использование HRH.

Как дочь принца, Шарлотта является "принцессой крови", то есть она является принцессой в силу рождения, а не брака. Таким образом, она имеет право называться "принцессой", а затем идет ее имя "Шарлотта".

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Между тем Кейт Миддлтон не может так называться, поскольку стала монаршей персоной после бракосочетания с принцем Уильямом в 2011 году. По идее, ее должны называть "Кэтрин, принцесса Уэльская", однако неофициально, как и ее покойную свекровь Диану, возлюбленную Уильяма называют "принцессой Кейт".

Уэльской Шарлотта стала после смерти прабабушки, королевы Елизаветы II, в сентябре 2022 года.

Прошлые титулы принцессы Шарлотты

До 9 сентября 2022 года дочь принца Уильяма дважды меняла титул.

Когда она родилась в 2015 году, титулами ее родителей были "герцог и герцогиня Кембриджские". Поэтому принц Джордж, принцесса Шарлотта, а впоследствии и принц Луи были Кембриджскими.

Когда королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года, принц Уильям получил новый старший титул герцога Корнуольского. Таким образом, "Принцесса Шарлотта Кембриджская" стала "Принцессой Шарлоттой Корнуольской и Кембриджской".

Какой титул будет иметь принцесса Шарлотта, когда принц Уильям станет королем?

Когда принцесса Шарлотта достигнет совершеннолетия, ее титулы могут снова измениться.

Когда дочь Кейт Миддлтон выйдет замуж, суверен может решить предоставить ей королевский статус, что было традицией для детей мужского пола и внуков короля или королевы в прошлом веке.

Королевский автор Роберт Джобсон ранее предположил, что Чарльз ІІІ хотел, чтобы его внучка однажды получила титул "герцогини Эдинбургской".

Нынешний герцог Эдинбургский (младший брат Чарльза, принц Эдвард) носит титул в течение всей своей жизни, после чего он вернется к короне.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Одним из наиболее вероятных вариантов является титул "Королевская принцесса", который сейчас носит принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II.

Королевская принцесса — это титул, который монарх дает своей старшей дочери. Одновременно может быть только одна королевская принцесса.

Напомним, как принцессу Шарлотту называют в школе.

Также Фокус писал о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон.