Єдина донька майбутнього короля: які титули має і матиме принцеса Шарлотта

Принц Вільям одного дня стане монархом Великої Британії. Його маленька донька має право носити унікальні титули.

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З моменту свого народження 2 травня 2015 року, друга з трьох дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта вважається старшим членом королівської родини та має титул, який відображає цей статус. Втім, через певні обставини титули монаршої персони з часом змінюються. Фокус розповідає, якими були та будуть звання маленької Шарлотти.

Після народження правнучки королева Єлизавета II підписала поправку до Закону про спадкоємство корони у 2013 році, яка поклала кінець системі чоловічої переваги в монархії. Тобто раніше 6-річний принц Луї йшов би попереду Шарлотти як представник чоловічої статі, проте тепер за віком дівчинка має перевагу на братом.

Єдина донька принца Вільяма, майбутнього короля Великої Британії, також отримала вигоду від іншої зміни правил. До її народження королева Єлизавета ІІ змінила протоколи, створені її дідом, королем Георгом V, у 1917 році, згідно з якими лише діти, онуки (по чоловічій лінії) і старший син принца Уельського можуть називатися "принцами". За старим правилом, старший брат Шарлотти Джордж був би визнаний принцом, але вона та молодший брат Луї — ні.

Принц Луї, принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty

Повний титул принцеси Шарлотти

Наразі маленька Шарлотта носить титул: Її Королівська Високість Принцеса Уельська Шарлотта.

Стиль Її Королівської Високості (HRH) з’явився завдяки зміні правил до протоколів Георга V 1917 року, які, окрім контролю над членами королівської сім’ї, яких можна називати принцами чи принцесами, також визначають використання HRH.

Як дочка принца, Шарлотта є "принцесою крові", тобто вона є принцесою в силу народження, а не шлюбу. Таким чином, вона має право називатися "принцесою", а потім йде її ім’я "Шарлотта".

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Тим часом Кейт Міддлтон не може так називатися, оскільки стала монаршою персоною після одруження з принцом Вільямом у 2011 році. По ідеї, її повинні називати "Кетрін, принцеса Уельська", проте неофіційно, як і її покійну свекруху Діану, кохану Вільяма називають "принцесою Кейт".

Уельською Шарлотта стала після смерті прабабусі, королеви Єлизавети ІІ, у вересні 2022 року.

Минулі титули принцеси Шарлотти

До 9 вересня 2022 року донька принца Вільяма двічі змінювала титул.

Коли вона народилася у 2015 році, титулами її батьків були "герцог і герцогиня Кембриджські". Тому принц Джордж, принцеса Шарлотта, а згодом і принц Луї були Кембриджськими.

Коли королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року, принц Вільям отримав новий старший титул герцога Корнуольського. Отже, "Принцеса Шарлотта Кембриджська" стала "Принцесою Шарлоттою Корнуольською та Кембриджською".

Який титул матиме принцеса Шарлотта, коли принц Вільям стане королем?

Коли принцеса Шарлотта досягне повноліття, її титули можуть знову змінитися.

Коли донька Кейт Міддлтон вийде заміж, суверен може вирішити надати їй королівський статус, що було традицією для дітей чоловічої статі та онуків короля чи королеви в минулому столітті.

Королівський автор Роберт Джобсон раніше припустив, що Чарльз ІІІ хотів, щоб його онука одного дня отримала титул "герцогині Единбурзької".

Нинішній герцог Единбурзький (молодший брат Чарльза, принц Едвард) тримає титул протягом усього свого життя, після чого він повернеться до корони.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Одним з найбільш ймовірних варіантів є титул "Королівська принцеса", який наразі носить принцеса Анна, донька королеви Єлизавети ІІ.

Королівська принцеса — це титул, який монарх дає своїй старшій доньці. Одночасно може бути лише одна королівська принцеса.

Нагадаємо, як принцесу Шарлотту називають у школі.

Також Фокус писав про стан онкохворої Кейт Міддлтон.