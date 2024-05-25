Не вернется до конца года: все, что известно о раке у Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская в последний раз была на публичном событии на Рождество 25 декабря 2023 года. После этого ей сделали операцию на брюшной полости, а впоследствии врачи обнаружили у монаршей персоны онкологию.

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Кейт Миддлтон, довольно медийный человек, вызвала большое внимание публики после того, как объявила, что борется с раком. Фанаты королевской семьи Великобритании с нетерпением ждут возвращения принцессы и ее выздоровления, однако в ближайшие месяцы этого точно не произойдет. По данным The Daily Beast, жена принца Уильяма до конца года может провести за стенами Кенсингтонского дворца.

Когда Кейт Миддлтон вернется к работе?

Миддлтон, вероятно, "не будет появляться на публике до конца года", и ее "окружает" родная семья, поскольку она продолжает курс профилактической химиотерапии, в результате чего у монаршей особы выпадают волосы, она испытывает ослабление иммунитета и тошноту.

Сейчас, отойдя от публичных обязанностей, мама троих детей занимается только благотворительными вопросами, а именно Королевским фондом по вопросам раннего детства.

Ожидается, что школьные каникулы своих троих детей Кейт и Уильям проведут в их загородном доме в поместье Сандрингем. К семье Уэльских также могут присоединиться родители Кэтрин — Кэрол и Майкл. Это произойдет в конце мая и в начале июня 2024 года.

Тем временем принц Уильям в течение следующих шести недель будет уделять еще больше времени своей семье, поскольку ему дали незапланированный отпуск после того, как королевская семья заявила, что отступит от некоторых обязательств, чтобы не отвлекать внимание от внеочередных выборов в Великобритании, которые состоятся 4 июля.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Один источник сообщил изданию, что можно не ожидать возвращения принцессы Уэльской в какую-либо публичную роль в ближайшей перспективе. Вероятно, до конца 2024 года.

"Многие люди, которые занимаются планированием, должны знать, что делают руководители, задолго до этого. Мне сказали, что дневник Кейт за этот год пустой. Ничего не планируется. Она может не появляться на публике до конца года", — рассказал инсайдер.

К тому же, многочисленные теории заговора и слухи о причинах отсутствия Кейт на публике могут заставить монаршую персону записать очередное видеообращение с объяснениями.

"Это оказалось очень эффективным способом удержать теоретиков заговора на расстоянии", — добавил источник.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

В частности, друг Кейт Миддлтон и принца Уильяма сказал изданию: "Ключевое для нее сейчас — избегать любого стресса или тревоги и просто продолжать работу, чтобы ей стало лучше. Они спасутся и поедут в Сандрингем, как только школа закончится".

Кто помогает больной Кейт Миддлтон?

Самой большой поддержкой принцессы стал ее муж принц Уильям. Он пытается совмещать рабочие обязанности, заботиться о жене, трех их детях, принцессе Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи. К тому же, отец Уильяма, король Великобритании Чарльз ІІІ, также болен раком.

Кроме возлюбленного и трех маленьких наследников, Кейт часто навещают родители, сестра Пиппа и брат Джеймс.

"Кэтрин чувствует себя абсолютно уверенно, полагаясь на них. Они были рядом с ней на протяжении десятилетий и никогда не подводили", — рассказывает инсайдер.

Родители Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон 22 марта 2024 года публично призналась, что находится на ранних стадиях профилактической химиотерапии, которая началась в конце февраля, и сказала, что ей понадобилось время, чтобы объяснить свое состояние трем детям.

"Это были невероятно трудные месяцы для всей нашей семьи, но у меня была фантастическая медицинская команда, которая очень заботилась обо мне, за что я очень благодарна", — сказала Кейт, которая перенесла операцию на брюшной полости в январе этого же года.

После медицинского вмешательства по неназванным причинам жена принца Уильяма отошла от публичных обязанностей, как сообщалось, до Пасхи 2024 года. Впрочем, впоследствии послеоперационные тесты выявили онкологию. Поэтому теперь неизвестно, когда именно будущая королева снова выйдет в свет. За все это время Кейт лишь несколько раз замечали папарацци — с принцем Уильямом на рынке и с мамой Кэрол в авто.

Кейт Миддлтон с мамой

Как Кейт Миддлтон переносит лечение?

У жены будущего короля Великобритании выпадают волосы и снизился уровень иммунитета.

"Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца. Они делают все возможное, чтобы скрыть болезнь от своих троих детей. Но скрывать новости от принца Джорджа становится все сложнее, поскольку болезнь начинает опустошать Кейт", — рассказывал инсайдер.

Впрочем, Миддлтон держится и не подает вида, что ей плохо, ради троих маленьких детей.

Какой тип рака у Кейт Миддлтон?

Кенсингтонский дворец не разглашает тип рака принцессы, поскольку старшие члены королевской семьи пытаются сохранить конфиденциальность ее личного здоровья и медицинских записей.

Напомним, какой цвет никогда не носит Кейт Миддлтон.

Ранее Фокус писал о состоянии короля Чарльза ІІІ, который также болеет раком.