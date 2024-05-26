26 мая 2024 года: святого апостола Карпа — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя убираться в доме после заката и уезжать в дальние поездки. Если много комаров в этот день – к потеплению.
Что случилось 26 мая?
Сегодня православная церковь почитает память святого апостола Карпа, который относится к числу 70 апостолов. Он известен тем, что прославлял веру во Христа, обращался к язычникам, поддерживал других верующих. Также он был епископом на острове Крит.
Также 26 мая 2024 — День города Киев.
Что нельзя делать 26 мая:
- убираться в доме после заката;
- уезжать в дальние поездки;
- ссориться;
- тратить большие суммы денег.
Народные приметы и поверья:
- много комаров – к потеплению;
- прыгает много кузнечиков — будет тепло, но дождливо;
- громко квакают лягушки — к дождю;
- ночью заморозки – еще 40 дней утра будут холодными.
Родились 26 мая:
1053 год — Владимир Мономах, великий князь киевский, князь черниговский и переяславский;
1905 год — Альдо Гуччи, итальянский дизайнер одежды, модельер;
1964 год — Ленни Кравиц, американский рок-музыкант, певец, автор песен.
Также в этот день:
1093 год — в день Вознесения половцы разбивают русское войско в битве на реке Стугна;
1648 год — 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого громит 18-тысячную польскую армию Николая Потоцкого в битве под Корсунем;
1938 год — в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично закладывает первый камень под новостройку первого завода "Фольксваген".
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