26 мая 2024 года: святого апостола Карпа — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя убираться в доме после заката и уезжать в дальние поездки. Если много комаров в этот день – к потеплению.

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Что случилось 26 мая?

Сегодня православная церковь почитает память святого апостола Карпа, который относится к числу 70 апостолов. Он известен тем, что прославлял веру во Христа, обращался к язычникам, поддерживал других верующих. Также он был епископом на острове Крит.

Также 26 мая 2024 — День города Киев.

Что нельзя делать 26 мая:

убираться в доме после заката;

уезжать в дальние поездки;

ссориться;

тратить большие суммы денег.

Народные приметы и поверья:

много комаров – к потеплению;

прыгает много кузнечиков — будет тепло, но дождливо;

громко квакают лягушки — к дождю;

ночью заморозки – еще 40 дней утра будут холодными.

Родились 26 мая:

1053 год — Владимир Мономах, великий князь киевский, князь черниговский и переяславский;

1905 год — Альдо Гуччи, итальянский дизайнер одежды, модельер;

1964 год — Ленни Кравиц, американский рок-музыкант, певец, автор песен.

Также в этот день:

1093 год — в день Вознесения половцы разбивают русское войско в битве на реке Стугна;

1648 год — 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого громит 18-тысячную польскую армию Николая Потоцкого в битве под Корсунем;

1938 год — в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично закладывает первый камень под новостройку первого завода "Фольксваген".

Также Фокус писал церковный календарь на май 2024 года