26 травня 2024 року: святого апостола Карпа — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна прибиратися в будинку після заходу сонця і їхати в далекі поїздки. Якщо багато комарів цього дня — до потепління.
Що сталося 26 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Карпа, який належить до числа 70 апостолів. Він відомий тим, що прославляв віру в Христа, звертався до язичників, підтримував інших вірян. Також він був єпископом на острові Крит.
Також 26 травня 2024 року — День міста Київ.
Що не можна робити 26 травня:
- прибиратися в будинку після заходу сонця;
- їхати в далекі поїздки;
- сваритися;
- витрачати великі суми грошей.
Народні прикмети та повір'я:
- багато комарів — до потепління;
- стрибає багато коників — буде тепло, але дощитиме;
- голосно квакають жаби — до дощу;
- вночі заморозки — ще 40 днів ранку будуть холодними.
Народилися 26 травня:
1053 рік — Володимир Мономах, великий князь київський, князь чернігівський і переяславський;
1905 рік — Альдо Гуччі, італійський дизайнер одягу, модельєр;
1964 рік — Ленні Кравіц, американський рок-музикант, співак, автор пісень.
Також цього дня:
1093 рік — у день Вознесіння половці розбивають руське військо в битві на річці Стугна;
1648 рік — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького громить 18-тисячну польську армію Миколи Потоцького в битві під Корсунем;
1938 рік — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто закладає перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген".
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