26 травня 2024 року: святого апостола Карпа — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прибиратися в будинку після заходу сонця і їхати в далекі поїздки. Якщо багато комарів цього дня — до потепління.

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Що сталося 26 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Карпа, який належить до числа 70 апостолів. Він відомий тим, що прославляв віру в Христа, звертався до язичників, підтримував інших вірян. Також він був єпископом на острові Крит.

Також 26 травня 2024 року — День міста Київ.

Що не можна робити 26 травня:

прибиратися в будинку після заходу сонця;

їхати в далекі поїздки;

сваритися;

витрачати великі суми грошей.

Народні прикмети та повір'я:

багато комарів — до потепління;

стрибає багато коників — буде тепло, але дощитиме;

голосно квакають жаби — до дощу;

вночі заморозки — ще 40 днів ранку будуть холодними.

Народилися 26 травня:

1053 рік — Володимир Мономах, великий князь київський, князь чернігівський і переяславський;

1905 рік — Альдо Гуччі, італійський дизайнер одягу, модельєр;

1964 рік — Ленні Кравіц, американський рок-музикант, співак, автор пісень.

Також цього дня:

1093 рік — у день Вознесіння половці розбивають руське військо в битві на річці Стугна;

1648 рік — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького громить 18-тисячну польську армію Миколи Потоцького в битві під Корсунем;

1938 рік — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто закладає перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген".

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