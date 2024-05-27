Юрий Горбунов показал старшего сына в День Киева 2024 (фото)

В семье Кати Осадчей уже четверо коренных киевлян. Тем временем родные Горбунова шутят, что он единственный среди них "понаехали".

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Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов показал старшего сына Ивана в честь Дня Киева 2024. Семейными кадрами отец двоих детей поделился в Instagram.

На первом фото позировали сам Горбунов, Катя Осадчая и их первый совместный сын Иван. Мальчик предстал в белой футболке и черной кепке. Между тем его мама дополняла сына в светлом наряде и темных солнцезащитных очках. А Юрий Горбунов примерил для семейного снимка тематическую черную футболку с принтом, посвященным украинской столице. Звездная семья сфотографировалась на фоне Андреевской церкви на Подоле.

На втором кадре Юрий и Иван позировали уже вдвоем, а на третьем продюсер продемонстрировал особый принт своего наряда.

"Моя столица! С Днем рождения!!! Город, в который я приехал учиться в Театральный институт, и который сразу стал родным, своим! Здесь родились мои дети, моя семья, в которой шутят — Юра, ты у нас единственный "понаехали"!!!" — написал муж Кати Осадчей.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном Иваном

Тем временем Катя Осадчая призналась подписчикам, что в ее семье уже четверо коренных киевлян и показала кадры из столицы в честь праздника.

"Киев мой! Мое самое родное место на свете, с Днем рождения", — написала звезда экрана.

Катя Осадчая

Отметим, что Иван стал первым общим ребенком Кати Осадчей и Юрия Горбунова. Он родился в 2017 году. Впоследствии, в 2021, на свет появился второй наследник пары — Даниил.

У Осадчей также есть сын Илья от первого брака. Первенец телеведущей сейчас учится в США и время от времени видится со звездной мамой и своими маленькими братиками.

Напомним, как Катя Осадчая с сыновьями готовилась к Пасхе.

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