Катя Осадчая рассказала, как похудеть к лету (фото)

Знаменитость поделилась правилами питания, которых придерживается сама. Среди них — отказ от хлеба и много воды.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая раскрыла секрет своей стройной фигуры. Об этом мама троих детей рассказала в Instagram.

Жена Юрия Горбунова призналась, что среди ряда планов к лету — сбросить 2 килограмма. Она также спросила подписчиков, что они больше всего хотят сделать до 1 июня. Оказалось, что приоритетом фанатов Кати Осадчей также является похудение. Поэтому звезда экрана рассказала, как ей удается поддерживать фигуру после рождения троих детей.

По словам Осадчей, она практически всегда недовольна своей фигурой, поэтому внимательно следит за тем, что ест.

Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

"Чтобы не расплываться, а если надо, то и возвращаться в форму:

никакого сахара после 15, сюда входят и фрукты;

только раздельное питание (углеводы отдельно от белков, человеческим языком — каша отдельно, котлета отдельно, но все можно с салатом);

хлебу — нет;

много воды".

Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

В частности, многодетная мама отметила, что двое ее сыновей становятся "постоянной тренировкой". Она поделилась снимком с наследниками от Юрия Горбунова — семилетним Иваном и двухлетним Даниилом.

Катя Осадчая с сыновьями Фото: Instagram kosadcha

Ранее Катя Осадчая также признавалась, что ей досталась хорошая генетика, которая не давала ей толстеть после родов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, как Катя Осадчая выглядела в начале телевизионной карьеры.

Также Фокус писал о секрете стройности Дженнифер Лопес.