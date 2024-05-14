Катя Осадча розповіла, як схуднути до літа (фото)

Знаменитість поділилася правилами харчування, яких дотримується сама. Серед них — відмова від хліба та багато води.

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Українська телеведуча Катя Осадча розкрила секрет своєї стрункої фігури. Про це мама трьох дітей розповіла в Instagram.

Дружина Юрія Горбунова зізналася, що серед низки планів до літа — скинути 2 кілограми. Вона також запитала підписників, що вони найбільше хочуть зробити до 1 червня. Виявилося, що пріоритетом фанатів Каті Осадчої також є схуднення. Тому зірка екрану розповіла, як їй вдається підтримувати фігуру після народження трьох дітей.

За словами Осадчої, вона практично завжди незадоволена своєю фігурою, тому уважно стежить за тим, що їсть.

Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

"Аби не розпливатися, а якщо треба, то і повертатися в форму:

ніякого цукру після 15, сюди входять і фрукти;

тільки роздільне харчування (вуглеводи окремо від білків, людською мовою — каша окремо, котлета окремо, але все можна з салатом);

хлібу — ні;

багато води".

Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

Зокрема, багатодітна мама зазначила, що двоє її синів стають "постійним тренуванням". Вона поділилася знімком зі спадкоємцями від Юрія Горбунова — семирічним Іваном та дворічним Данилом.

Катя Осадча із синами Фото: Instagram kosadcha

Раніше Катя Осадча також зізнавалася, що їй дісталась хороша генетика, яка не давала їй гладшати після пологів.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, як Катя Осадча виглядала на початку телевізійної карʼєри.

Також Фокус писав про секрет стрункості Дженніфер Лопес.