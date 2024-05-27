Языковой омбудсмен объяснил, нарушала ли закон Верка Сердючка, исполняя русскоязычные песни

Верка Сердючка неделю назад выступила в столице, где исполнила свои русскоязычные хиты, чем возмутила часть зрителей. Из-за этого артистка нарвалась на хейт, а некоторые зрители даже направили жалобы на артистку к уполномоченному по защите государственного языка.

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Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко) не нарушала закон о языке, исполняя свои песни на русском языке на концерте в столичном загородном комплексе отдыха Osocor Residence. Такую информацию сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, пишет издание Телеграф.

В частности, речь идет о выступлении Верки Сердючки, которое состоялось 17 мая. Тогда во время концерта исполнительница спела песни из русскоязычного репертуара, чем возмутила часть слушателей

Однако, как пояснил Тарас Кремень, артистка не нарушала никаких норм законодательства. Поскольку песни, которые спела Верка Сердючка, есть в ее официальном репертуаре, она имеет гражданство Украины и это ее авторское исполнение, то это не запрещено законом.

Тарас Кремень отметил, что в Украине нет запрета на русский язык, поэтому украинцы спокойно могут общаться на нем, а артисты петь русскоязычные песни, которые были и есть в их репертуаре.

Однако, как пояснил омбудсмен, из-за событий, которые происходят в Украине, а именно из-за полномасштабной войны и агрессии РФ, граждане Украины агрессивно настроены против употребления русского языка, поэтому у зрителей и возникли вопросы относительно выступления Андрея Данилко. Тарас Кремень также сообщил, что им в офис поступали жалобы относительно концерта Андрея Данилко в Киеве из-за нарушения языкового закона. Именно поэтому они направили официальные обращения к организаторам мероприятия с разъяснениями и призывом увеличивать исполнение украинских песен и минимизировать выступления артистов на русском языке.

Тарас Кремень также отметил, что он поддерживает украинизацию репертуара артистов, которые уже успели перевести свой российский репертуар и выполняют "старые" хиты на государственном языке. Поэтому они пытаются призвать и других исполнителей переводить свою музыку с русского на украинский язык.

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