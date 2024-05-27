Мовний омбудсмен пояснив, чи порушувала закон Вєрка Сердючка, співаючи російськомовні пісні

Вєрка Сердючка тиждень тому виступила в столиці, де виконала свої російськомовні хіти, чим обурила частину глядачів. Через це артистка нарвалася на хейт, а деякі глядачі навіть направили скарги на артистку до уповноваженого із захисту державної мови.

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Вєрка Сердючка (справжнє ім’я — Андрій Данилко) не порушувала закону про мову, співаючи свої пісні російською мовою на концерті в столичному заміському комплексі відпочинку Osocor Residence. Таку інформацію повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, пише видання Телеграф.

Зокрема, йдеться про виступ Вєрки Сердючки, який відбувся 17 травня. Тоді під час концерту виконавиця заспівала пісні з російськомовного репертуару, чим обурила частину слухачів.

Однак, як пояснив Тарас Кремінь, артистка не порушувала ніяких норм законодавства. Оскільки пісні, які заспівала Вєрка Сердючка, є в її офіційному репертуарі, вона має громадянство України та це її авторське виконання, то це не заборонено законом.

Тарас Кремінь наголосив, що в Україні немає заборони на російську мову, тому українці спокійно можуть спілкуватися нею, а артисти співати російськомовні пісні, які були і є в їхньому репертуарі.

Однак, як пояснив омбудсмен, через події, які відбуваються в Україні, а саме через повномасштабну війну та агресію РФ, громадяни України агресивно налаштовані проти вживання російської мови, тому у глядачів і виникли питання щодо виступу Андрія Данилка. Тарас Кремінь також повідомив, що їм в офіс надходили скарги щодо концерту Андрія Данилка в Києві через порушення мовного закону. Саме через це вони направили офіційні звернення до організаторів заходу із роз’ясненнями та закликом збільшувати виконання українських пісень і мінімізувати виступи артистів російською мовою.

Тарас Кремінь також наголосив, що він підтримує українізацію репертуару артистів, які вже встигли перекласти свій російський репертуар і виконують "старі" хіти державною мовою. Тому вони намагаються закликати й інших виконавців перекладати свою музику з російської на українську мову.

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