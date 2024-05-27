Без химии: 5 эфирных масел, которые помогут от мошек и комаров

Летние вечера дарят нам не только тепло и приятные эмоции, но и довольно болезненные укусы мошек и комаров. Как защитить себя от укусов насекомых, чтобы не бояться гулять по вечерам.

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Летние вечера очень теплые и другие поэтому даже если вы не отправитесь гулять в парк или набережную, то обязательно выйдете посидеть на открытую террасу или балкон. Но испортить вечер могут насекомые — комары, мошки и другие жучки. Эти насекомые не только назойливые, их укусы весьма болезненны и неприятны. Частую даже один маленький комар может испортить ночной сон. Но избавиться от них помогут некоторые эфирные масла. Об этом пишет Vita4You.

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Лаванда

Фото: Freepik

Одно из самых любимых эфирных масел, помимо своих расслабляющих свойств для тела и духа, может также провести тихие вечера без комаров и насекомых. Действительно, многие сажают лаванду в своих садах, так как ее запах отпугивает различных насекомых и жуков.

Эфирное масло лаванды — очень хорошее и эффективное средство от различных укусов. Вы можете нанести его прямо на укус с помощью ватного тампона, поскольку оно обладает регенеративными и успокаивающими свойствами. Но будьте осторожны, не выходите за пределы места укуса, так как перед нанесением на кожу эфирные масла необходимо растворить в небольшом количестве базового масла, иначе они могут вызвать раздражение кожи.

Цитронелла

Цитронелла, наверное, первое природное вещество, приходящее на ум, когда мы ищем способы отпугнуть комаров. Не случайно многие летние свечи или средства от насекомых содержат в качестве основного вещества цитронеллу.

Поэтому вы можете вооружиться эфирным маслом цитронеллы и капнуть 1-2 капли в свечи или растворить несколько капель в миндальном масле и приготовить собственный лосьон.

Тимьян

Фото: Freepik

Вы удивитесь, если узнаете, насколько эффективен тимьян в борьбе с комарами. В исследовании 2005 года 5 компонентов эфирного масла тимьяна были изучены на предмет их эффективности в отпугивании комаров. Было обнаружено, что все пять имели равную, а в некоторых случаях (альфа-терпинен и карвакрол) большую эффективность и продолжительность действия, чем ДЭТА (Common Trade Formula).

Герань

Герань — символ женственности и растение богини Афродиты, помимо своего чудесного аромата, помогает и от комаров. Репеллентные свойства делают ее идеальным выбором для лета, поскольку эфирное масло герани помогает отпугивать комаров, и в то же время чувствовать себя чувственной.

Эвкалипт

Фото: Freepik

Хотя большинство из нас связывают эвкалипт с холодным временем года, так как все знают что он улучшает и облегчает дыхание, эвкалипт полезен и летом. Эфирное масло эвкалипта и особенно лимонного эвкалипта обладает особым запахом, который отпугивает комаров и других насекомых.

Как использовать эфирные масла?

Есть несколько способов воспользоваться эфирными маслами для защиты от назойливых летних насекомых.

Смешайте 10-20 капель выбранного масла с водой (~ 100 мл) в пульверизаторе и используйте как средство от комаров и мошек.

Также вы можете наслаждаться теплыми летними вечерами на террасе, добавив всего 1-2 капли эфирных масел, отпугивающих насекомых, в свечи.

Напомним, 7 эфирных масел, которые улучшат здоровье и умственные способности.

Ранее Фокус писал о том, что справиться с мимическими морщинами, увлажнить кожу и подарить ей дополнительную упругость помогут масла шалфея, герани и из виноградных косточек.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту