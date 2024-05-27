Без хімії: 5 ефірних олій, які допоможуть від мошок та комарів

Літні вечори дарують нам не тільки тепло і приємні емоції, а й досить болючі укуси мошок та комарів. Як захистити себе від укусів комах, щоб не боятися гуляти вечорами.

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Літні вечори дуже теплі та інші, тому навіть якщо ви не вирушите гуляти в парк або набережну, то обов'язково вийдете посидіти на відкриту терасу або балкон. Але зіпсувати вечір можуть комахи — комарі, мошки та інші жучки. Ці комахи не тільки настирливі, їхні укуси вельми болючі й неприємні. Часто навіть один маленький комар може зіпсувати нічний сон. Але позбутися їх допоможуть деякі ефірні олії. Про це пише Vita4You.

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Лаванда

Фото: Freepik

Одна з найулюбленіших ефірних олій, крім своїх розслаблювальних властивостей для тіла і духу, може також провести тихі вечори без комарів і комах. Дійсно, багато хто садить лаванду у своїх садах, оскільки її запах відлякує різних комах і жуків.

Ефірна олія лаванди — дуже хороший та ефективний засіб від різних укусів. Ви можете нанести її прямо на укус за допомогою ватного тампона, оскільки вона має регенеративні та заспокійливі властивості. Але будьте обережні, не виходьте за межі місця укусу, оскільки перед нанесенням на шкіру ефірні олії необхідно розчинити в невеликій кількості базової олії, інакше вони можуть викликати подразнення шкіри.

Цитронелла

Цитронела, напевно, перша природна речовина, що спадає на думку, коли ми шукаємо способи відлякати комарів. Не випадково багато літніх свічок або засобів від комах містять як основну речовину цитронелу.

Тож ви можете озброїтися ефірною олією цитронели та капнути 1-2 краплі у свічки або розчинити кілька крапель у мигдальній олії та приготувати лосьйон.

Чебрець

Фото: Freepik

Ви здивуєтеся, якщо дізнаєтеся, наскільки ефективний чебрець у боротьбі з комарами. У дослідженні 2005 року 5 компонентів ефірної олії чебрецю було вивчено на предмет їхньої ефективності у відлякуванні комарів. Було виявлено, що всі п'ять мали рівну, а в деяких випадках (альфа-терпінен і карвакрол) більшу ефективність і тривалість дії, ніж ДЕТА (Common Trade Formula).

Герань

Герань — символ жіночності і рослина богині Афродіти, крім свого чудового аромату, допомагає й від комарів. Репелентні властивості роблять її ідеальним вибором для літа, оскільки ефірна олія герані допомагає відлякувати комарів, і водночас почуватися чуттєвою.

Евкаліпт

Фото: Freepik

Хоча більшість із нас пов'язують евкаліпт із холодною порою року, оскільки всі знають, що він покращує та полегшує дихання, евкаліпт корисний і влітку. Ефірна олія евкаліпта й особливо лимонного евкаліпта має особливий запах, який відлякує комарів та інших комах.

Як використовувати ефірні олії?

Є кілька способів скористатися ефірними оліями для захисту від настирливих літніх комах.

Змішайте 10-20 крапель обраної олії з водою (~ 100 мл) у пульверизаторі та використовуйте як засіб від комарів і мошок.

Також ви можете насолоджуватися теплими літніми вечорами на терасі, додавши всього 1-2 краплі ефірних олій, що відлякують комах, у свічки.

Нагадаємо, 7 ефірних олій, які поліпшать здоров'я і розумові здібності.

Раніше Фокус писав про те, що впоратися з мімічними зморшками, зволожити шкіру і подарувати їй додаткову пружність допоможуть олії шавлії, герані та з виноградних кісточок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця