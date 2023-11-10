Як стати розумнішим. 7 ефірних олій, які поліпшать здоров'я та розумові здібності

Крім поліпшення когнітивних функцій, ці ефірні олії допоможуть схуднути, поліпшити сон, запобігти хворобам і багато іншого.

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Часто забуваєте, де залишили ключі або коли день народження у близької подруги? Подібне трапляється з усіма нами — і коли це відбувається, ми турбуємося про деменцію або старіння загалом. Але нове дослідження Каліфорнійського університету в Ірвіні показало спосіб поліпшити пам'ять, концентрацію та розумові здібності, тож вам нема про що турбуватися: просто почніть вдихати аромат ефірних олій! Про це пише First for Women.

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Фото: Freepik

Нейробіологи Каліфорнійського університету в Ірвіні піддавали здорових людей у віці від 60 до 85 років впливу однієї з семи ефірних олій (троянди, апельсина, евкаліпта, лимона, м'яти, розмарину або лаванди) протягом двох годин під час сну. Половина випробовуваних використовували флакони, що містили здебільшого дистильовану воду з невеликою кількістю ефірної олії; решта отримали флакони з тими самими ефірними оліями в повній концентрації. Через шість місяців олія повної концентрації поліпшила когнітивні здібності випробовуваних на 226% порівняно з контрольною групою. Когнітивна функція — це термін, який охоплює низку психічних функцій, включно з пам'яттю, сприйняттям, міркуванням, ухваленням рішень і розумінням мови.

"Надавши людям можливість відчувати запахи під час сну, ми усунули необхідність щодня виділяти для цього час у години неспання", — каже провідний автор дослідження Синтія Ву. Але вона швидко додає, що ті самі результати можна отримати, просто ввімкнувши дифузор і вдихаючи аромати цих олій протягом двох годин протягом дня.

І хоча дослідники підкреслюють, що необхідні додаткові дослідження, щоб побачити, чи може цей же метод допомогти тим, у кого вже діагностовано ранню деменцію, вони кажуть, що це простий і недорогий спосіб захистити свій мозок із віком.

Ще одна хороша новина в тому, що ефірні олії, окрім когнітивних функцій, можуть допомогти вам поліпшити своє здоров'я загалом.

Ефірна олія розмарину

Фото: Freepik

Зменшує стрес: японське дослідження показало, що п'ять глибоких вдихів ефірної олії розмарину знижують рівень кортизолу на 23% протягом кількох хвилин, послаблюючи стрес і підвищуючи енергію та пильність. Не хочете носити з собою флакон з олією? Додайте 3 краплі ефірної олії розмарину на ватний тампон і помістіть його в чисту порожню ємність з-під бальзаму для губ, потім відкрутіть кришку і понюхайте в будь-який час і в будь-якому місці.

Підвищує рівень щастя: згідно з японськими дослідженнями, вдихання свіжого аромату розмарину впродовж 30 хвилин підвищує рівень дофаміну на 97% — і ефект зберігається впродовж усього дня, зі збільшенням щастя і мотивації. Щоб ароматизувати повітря, варіть кілька столових ложок розмарину у відкритій мультиварці з водою.

Підвищити концентрацію: шість повільних і глибоких вдихів ефірної олії розмарину допоможуть повернути ясність розуму і зосередженість. Британські дослідники стверджують, що сполука в олії розмарину може підвищити пильність, концентрацію і розумову витривалість всього за 30 секунд.

Ефірна олія лаванди

Фото: Freepik

Поглиблює сон: вдихання аромату лаванди не тільки допомагає нам заснути, а й покращує якість сну. У дослідженні, проведеному в Університеті Міннесоти в Міннеаполісі, піддослідні, які піддавалися впливу аромату лаванди вночі, на 87% частіше прокидалися відпочилішими, ніж ті, хто дотримувався такого самого графіка сну, але не вдихав цей аромат. Крім того, ті, хто нюхав лаванду, на 37% рідше повідомляли про сонливість протягом дня. Щоб отримати всі переваги: додайте кілька крапель ефірної олії лаванди в дифузор для ароматерапії на ніч або злегка розпиліть аромат на простирадла перед сном.

Підвищує концентрацію: дослідження, проведені в Університеті Нортумбрії у Великій Британії, показали, що сполуки лаванди підвищують пильність і концентрацію протягом 10 хвилин. Приємний бонус: німецькі дослідження показують, що щоденна концентрація на приємних запахах оптимізує роботу мозку, знижуючи ризик недоумства на 50%.

Зменшує біль. Втирання лавандової олії в чутливі місця або додавання її у ванну може зменшити біль на 58%, кажуть дослідники з Клівлендської клініки. Щоб зробити масажний лосьйон, змішайте 25 крапель лавандової олії з 50 г будь-якої олії-носія або лосьйону без запаху. Щоб додати у ванну, спочатку змішайте лавандову олію з ложкою шампуню, щоб вона розчинилася.

Ефірна олія апельсина

Фото: Freepik

Заряджає енергією: вчені довели, що апельсинова олія містить 26 ароматичних сполук, які стимулюють симпатичну нервову систему, а також збільшують спалювання глюкози і жиру в м'язовій тканині, збільшуючи енергію та витривалість майже на 2 години за один вдих. Крім того, ви можете отримати цю перевагу, навіть якщо у вас немає під рукою флакона з олією, просто відкусивши кілька скибочок апельсина або випивши трохи апельсинового соку.

Зменшує стрес: дослідження, опубліковане в журналі Advanced Biomedical Research, показало, що запах ефірної олії апельсина різко знижує тривожність. У їхньому дослідженні розглядалися пацієнти, які перенесли просту стоматологічну процедуру, і було виявлено, що у тих із групи, хто проходив апельсинову ароматерапію, рівень кортизолу в слині знизився на 84%, а частота пульсу на 82%.

Ефірна олія м'яти перцевої

Фото: Freepik

Прискорює втрату ваги: дослідження Єзуїтського університету Вілінг у Західній Вірджинії, опубліковане в журналі Appetite, показало, що люди, які вдихали аромат перцевої м'яти кожні дві години впродовж п'яти днів, з'їдали на 2800 калорій менше впродовж тижня (це на 360 калорій на день менше), ніж коли вони не відчували аромату.

Позбавляє від головного болю: ароматичні сполуки м'яти розслаблюють спазмовані м'язи шиї та шкіри голови, посилюють багатий на кисень приплив крові до мозку, а також заспокоюють надактивні больові нерви, полегшуючи головні болі так само ефективно, як і знеболювальне, кажуть дослідники в Міжнародному журналі профілактичної медицини. Для цього: змішайте чотири краплі олії перцевої м'яти з ложкою лосьйону та масажними рухами масажуйте шию, лоб і скроні або змішайте 10 крапель олії з 2 склянками теплої води та масажуйте шкіру голови протягом двох хвилин перед миттям шампунем.

Ефірна олія лимона

Фото: Freepik

Заспокоює заколисування: бразильські дослідники виявили, що активний інгредієнт олії, лімонен, швидко заспокоює розлад шлунка і заспокоює центр нудоти в мозку. І ефект настільки сильний, що, на думку експертів, що просте повільне і глибоке вдихання лимона може полегшити навіть сильну нудоту всього за 60 секунд. Просто тримайте флакон з ефірною олією лимона під рукою в машині або вдихніть його аромат, видавивши сік половини свіжого лимона в пляшку з водою.

Зменшує тривогу: у невеликому дослідженні, опублікованому в журналі Explore, дослідники виявили, що коли випробовувані вдихали ефірну олію лимона за 15 хвилин до тесту, їхня тривога знижувалася на 43,4%. Щоб відчути заспокійливий ефект, просто розітріть кілька крапель ефірної олії лимона між долонями, поки вони не стануть теплими, потім повільно і глибоко вдихніть чотири рази.

Ефірна олія евкаліпта

Фото: Freepik

Лікує мікоз стопи: грибки можуть рости на спітнілих ногах, як лісова пожежа, викликаючи мікоз стопи. Щоб зберегти здоров'я ніг, мийте і сушіть ноги, а потім масажуйте їх розведеною ефірною олією евкаліпта (5 крапель, змішаних з 1 столовою ложкою вашого улюбленого лосьйону) один раз на день. Австралійські вчені кажуть, що евкаліптол, активний інгредієнт олії, є настільки потужним протигрибковим засобом, що знищує грибки, які спричиняють висип, так само ефективно, як креми для ніг, які відпускаються за рецептом.

Підвищує імунітет. Щоденні ванни — прекрасний спосіб побалувати себе в негоду. А якщо ви додасте 10 крапель ефірної олії евкаліпта, то скоротите час відновлення вдвічі, показують дослідження на тваринах, опубліковані в журналі Frontiers of Pharmacology. За словами співавтора дослідження Білла Вайта, доктора філософії, парові ванни дренують носові пазухи і зменшують запалення дихальних шляхів, а ароматичні сполуки олії стимулюють імунну систему виробляти клітини, що вбивають віруси (Т-клітини CD8).

Ефірна олія троянди

Сприяє розслабленню: у дослідженні, опублікованому в журналі "Додаткова терапія в медицині", було виявлено, що вдихання аромату ефірної олії троянди протягом 40 хвилин призводить до значного зниження рівня гормону стресу кортизолу.

Полегшує біль: Аромат трояндової олії значно знижує біль. У дослідженні пацієнтів, які страждають на ниркову коліку або біль, пов'язаний із камінням у сечовивідних шляхах, учені з'ясували, що ті, хто вдихав аромат олії, спостерігали різке зниження рівня болю за шкалою від од 1 до 10.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.