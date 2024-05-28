28 мая 2024 года: Никиты Исповедника — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать и оставлять дверь в доме открытой. Если в этот день хорошая погода — будет большой урожай.

Что случилось 28 мая?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Никиты Исповедника. Он жил в VIII веке и с юных лет посвятил себя служению Богу. Впоследствии стал епископом, а затем и архипастырем. Когда императором был Лев Армянин, Никита активно боролся с ересью, убеждал людей принять христианство и всячески поддерживал верующих. За это он был подвергнут пыткам, а позже преподобного отправили в ссылку.

Что нельзя делать 28 мая:

работать;

ссориться, ругаться и злословить;

оставлять дверь в доме открытой;

работать с острыми предметами.

Народные приметы и поверья:

хорошая погода — будет большой урожай;

птицы низко летают – к дождю;

в муравейнике много муравьев – будет ветер;

если погода безветренная, будет хороший урожай.

День ангела празднуют:

Игнат, Никита

Также в этот день:

1742 год – в Лондоне открывают первый в мире крытый плавательный бассейн;

1923 год — генеральный прокурор США объявляет, что женщины имеют право носить штаны где угодно и когда им это вздумается;

1957 год — в США основывают Национальную академию грамзаписи, вручающую одну из самых престижных премий в мире музыки — "Грэмми".

Также Фокус писал церковный календарь на май 2024 года