28 мая 2024 года: Никиты Исповедника — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать и оставлять дверь в доме открытой. Если в этот день хорошая погода — будет большой урожай.
Что случилось 28 мая?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Никиты Исповедника. Он жил в VIII веке и с юных лет посвятил себя служению Богу. Впоследствии стал епископом, а затем и архипастырем. Когда императором был Лев Армянин, Никита активно боролся с ересью, убеждал людей принять христианство и всячески поддерживал верующих. За это он был подвергнут пыткам, а позже преподобного отправили в ссылку.
Что нельзя делать 28 мая:
- работать;
- ссориться, ругаться и злословить;
- оставлять дверь в доме открытой;
- работать с острыми предметами.
Народные приметы и поверья:
- хорошая погода — будет большой урожай;
- птицы низко летают – к дождю;
- в муравейнике много муравьев – будет ветер;
- если погода безветренная, будет хороший урожай.
День ангела празднуют:
Игнат, Никита
Также в этот день:
1742 год – в Лондоне открывают первый в мире крытый плавательный бассейн;
1923 год — генеральный прокурор США объявляет, что женщины имеют право носить штаны где угодно и когда им это вздумается;
1957 год — в США основывают Национальную академию грамзаписи, вручающую одну из самых престижных премий в мире музыки — "Грэмми".
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