28 травня 2024 року: Микити Сповідника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати і залишати двері в будинку відчиненими. Якщо цього дня гарна погода — буде великий урожай.

Що сталося 28 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити Сповідника. Він жив у VIII столітті і з юних років присвятив себе служінню Богу. Згодом став єпископом, а потім і архіпастирем. Коли імператором був Лев Вірменин, Микита активно боровся з єрессю, переконував людей прийняти християнство і всіляко підтримував вірян. За це його піддали тортурам, а пізніше преподобного відправили на заслання.

Що не можна робити 28 травня:

працювати;

сваритися, лаятися і злословити;

залишати двері в будинку відчиненими;

працювати з гострими предметами.

Народні прикмети та повір'я:

гарна погода — буде великий урожай;

птахи низько літають — до дощу;

у мурашнику багато мурах — буде вітер;

якщо погода безвітряна, буде гарний урожай.

День ангела святкують:

Гнат, Микита

Також цього дня:

1742 рік — у Лондоні відкривають перший у світі критий плавальний басейн;

1923 рік — генеральний прокурор США оголошує, що жінки мають право носити штани де завгодно і коли їм це заманеться;

1957 рік — у США засновують Національну академію грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — "Греммі".

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