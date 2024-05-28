28 травня 2024 року: Микити Сповідника — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати і залишати двері в будинку відчиненими. Якщо цього дня гарна погода — буде великий урожай.
Що сталося 28 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити Сповідника. Він жив у VIII столітті і з юних років присвятив себе служінню Богу. Згодом став єпископом, а потім і архіпастирем. Коли імператором був Лев Вірменин, Микита активно боровся з єрессю, переконував людей прийняти християнство і всіляко підтримував вірян. За це його піддали тортурам, а пізніше преподобного відправили на заслання.
Що не можна робити 28 травня:
- працювати;
- сваритися, лаятися і злословити;
- залишати двері в будинку відчиненими;
- працювати з гострими предметами.
Народні прикмети та повір'я:
- гарна погода — буде великий урожай;
- птахи низько літають — до дощу;
- у мурашнику багато мурах — буде вітер;
- якщо погода безвітряна, буде гарний урожай.
День ангела святкують:
Гнат, Микита
Також цього дня:
1742 рік — у Лондоні відкривають перший у світі критий плавальний басейн;
1923 рік — генеральний прокурор США оголошує, що жінки мають право носити штани де завгодно і коли їм це заманеться;
1957 рік — у США засновують Національну академію грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — "Греммі".
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