"Все пропало": певица Бритни Спирс сообщила о краже украшений (видео)

Журналисты отметили, что это не первый случай, когда певица подозревает, что ее ограбили. О случившемся полиции округа Вентура ничего неизвестно.

Американская певица Бритни Спирс 27 мая заявила, что ее дом дом ограбили. Артистка поделилась со своей многомиллионной армией поклонников видео, в котором рассказала о краже украшений, сообщает Page Six.

"Ребята, правда, все мои украшения украли. Видите? Нет ничего. Ну, есть Мать Мария. … Я боюсь. Все пропало. Все мои украшения пропали", — заявила исполнительница известной песни "Toxic". Она открывает и закрывает шкатулку для драгоценностей, которая в основном была пустой.

42-летняя Спирс к публикации видео написала: "Итак, вы можете видеть, что все мои украшения были украдены… сейчас трудно купить новые, потому что я боюсь, что они тоже пропадут".

По словам Бритни, теперь она покупает "дешевые и поддельные" украшения из предосторожности, но ей "тяжело" потерять некоторые из своих более дорогих вещей, потому что они "изначально были созданы для нее", вероятно имея ввиду крестик, подаренный ей в детстве: "Мой детский крестик, который я носила с четырех лет, пропал… он такой тонкий".

Журналисты отметили, что это не первый случай, когда певица подозревает, что ее ограбили. В день публикации Спирс они обратились в полицию округа Вентура по поводу этого инцидента. Представитель офиса шерифа предполагаемую кражу у певицы прокомментировал так: "Мы не получали никаких обращений в службу по поводу каких-либо сообщений о краже из дома Спирс".

Ранее, 16 мая, Бритни Спирс сделала неожиданное признание о своей семье и показала редкое фото. 43-летняя звезда известна своими перепадами настроения и быстро меняющимся мнением.