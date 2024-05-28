"Все пропало": співачка Брітні Спірс повідомила про крадіжку прикрас (відео)

Журналісти зазначили, що це не перший випадок, коли співачка підозрює, що її пограбували. Про те, що трапилося, поліції округу Вентура нічого невідомо.

Американська співачка Брітні Спірс 27 травня заявила, що її будинок будинок пограбували. Артистка поділилася зі своєю багатомільйонною армією шанувальників відео, в якому розповіла про крадіжку прикрас, повідомляє Page Six.

"Друзі, правда, всі мої прикраси вкрали. Бачите? Немає нічого. Ну, є Мати Марія... Я боюся. Усе пропало. Усі мої прикраси зникли", — заявила виконавиця відомої пісні "Toxic". Вона відкриває і закриває скриньку для коштовностей, яка здебільшого була порожньою.

42-річна Спірс до публікації відео написала: "Отже, ви можете бачити, що всі мої прикраси були вкрадені... зараз важко купити нові, бо я боюся, що вони теж пропадуть".

За словами Брітні, тепер вона купує "дешеві і підроблені" прикраси з обережності, але їй "важко" втратити деякі зі своїх дорожчих речей, тому що вони "спочатку були створені для неї", імовірно маючи на увазі хрестик, подарований їй у дитинстві: "Мій дитячий хрестик, який я носила з чотирьох років, пропав... він такий тонкий".

Журналісти зазначили, що це не перший випадок, коли співачка підозрює, що її пограбували. У день публікації Спірс вони звернулися в поліцію округу Вентура з приводу цього інциденту. Представник офісу шерифа ймовірну крадіжку у співачки прокоментував так: "Ми не отримували жодних звернень до служби з приводу будь-яких повідомлень про крадіжку з дому Спірс".

Раніше, 16 травня, Брітні Спірс зробила несподіване зізнання про свою сім'ю і показала рідкісне фото. 43-річна зірка відома своїми перепадами настрою і швидкою зміною думок.