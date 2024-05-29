29 мая 2024 года: святой Феодосии — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться с кем-то и гадать на будущее. Если в этот день утром туман стелется по воде — погода будет ясной.

Что случилось 29 мая?

Сегодня православная церковь почитает память святой Феодосии. Она вместе с другими монахами монастыря боролась против ереси. Это было во времена правления Льва Армянина. Однажды Феодосия разоблачила императора в нечести. За это ее схватили, подвергли страшным мучениям, а потом сожгли в печи.

Что нельзя делать 29 мая:

ссориться с кем-то, иначе это может быть надолго;

гадать на будущее;

унывать;

прыгать по земле.

Народные приметы и поверья:

колосится рожь — осенью будет урожай грибов;

появилось много пауков — погода будет хорошей;

утром туман стелется по воде — погода будет ясной;

пчелы активно летают возле ульев — ждите кратковременный дождь.

День ангела празднуют:

Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Федот.

Родились 29 мая:

1917 год — Джон Фицджеральд Кеннеди (убит в 1963), 35-й президент США (1961—1963).

Также в этот день:

1630 год — подписан Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С. Конецпольским;

1900 год — компания "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор" (позже эскалаторами станут называть все эскалаторы);

1953 год — человек впервые одолел самую высокую точку планеты — вершину Джомолунгмы (8 848 м) (Эдмунд Персиваль Хиллари и Норгей Тенцинг);

2003 год — форвард "Милана" Андрей Шевченко выиграл свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с "Ювентусом" (финал Лиги Чемпионов; 3:2 в пользу "Милана").

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