29 травня 2024 року: святої Феодосії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися з кимось і ворожити на майбутнє. Якщо цього дня вранці туман стелиться по воді — погода буде ясною.

Що сталося 29 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Феодосії. Вона разом з іншими монахами монастиря боролася проти єресі. Це було за часів правління Лева Вірменина. Одного разу Феодосія викрила імператора в нечесті. За це її схопили, піддали страшним мукам, а потім спалили в печі.

Що не можна робити 29 травня:

сваритися з кимось, інакше це може бути надовго;

гадати на майбутнє;

сумувати;

стрибати по землі.

Народні прикмети та повір'я:

колоситься жито — восени буде врожай грибів;

з'явилося багато павуків — погода буде гарною;

вранці туман стелиться по воді — погода буде ясною;

бджоли активно літають біля вуликів — чекайте на короткочасний дощ.

День ангела святкують:

Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот.

Народилися 29 травня:

1917 рік — Джон Фіцджеральд Кеннеді (убитий 1963 року), 35-й президент США (1961-1963).

Також цього дня:

1630 рік — підписано Переяславську угоду, договір між українською козацькою старшиною та польським гетьманом С. Конєцпольським. Конєцпольським;

1900 рік — компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор" (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори);

1953 рік — людина вперше здолала найвищу точку планети — вершину Джомолунгми (8 848 м) (Едмунд Персіваль Гілларі та Норгей Тенцинг);

2003 рік — форвард "Мілана" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол у матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілана").

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