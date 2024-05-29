29 травня 2024 року: святої Феодосії — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися з кимось і ворожити на майбутнє. Якщо цього дня вранці туман стелиться по воді — погода буде ясною.
Що сталося 29 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Феодосії. Вона разом з іншими монахами монастиря боролася проти єресі. Це було за часів правління Лева Вірменина. Одного разу Феодосія викрила імператора в нечесті. За це її схопили, піддали страшним мукам, а потім спалили в печі.
Що не можна робити 29 травня:
- сваритися з кимось, інакше це може бути надовго;
- гадати на майбутнє;
- сумувати;
- стрибати по землі.
Народні прикмети та повір'я:
- колоситься жито — восени буде врожай грибів;
- з'явилося багато павуків — погода буде гарною;
- вранці туман стелиться по воді — погода буде ясною;
- бджоли активно літають біля вуликів — чекайте на короткочасний дощ.
День ангела святкують:
Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот.
Народилися 29 травня:
1917 рік — Джон Фіцджеральд Кеннеді (убитий 1963 року), 35-й президент США (1961-1963).
Також цього дня:
1630 рік — підписано Переяславську угоду, договір між українською козацькою старшиною та польським гетьманом С. Конєцпольським. Конєцпольським;
1900 рік — компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор" (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори);
1953 рік — людина вперше здолала найвищу точку планети — вершину Джомолунгми (8 848 м) (Едмунд Персіваль Гілларі та Норгей Тенцинг);
2003 рік — форвард "Мілана" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол у матчі з "Ювентусом" (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь "Мілана").
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