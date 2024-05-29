"Очень за меня переживает": Елена Кравец сделала папе сюрприз на день рождения (видео)

Елена Кравец приехала в родной город, чтобы поздравить отца с днем рождения. Украинские звезды и подписчики артистки написали много красивых поздравлений юбиляру.

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец рассказала о празднике в ее семье. Недавно ее отцу Юрию Викторовичу исполнилось 85 лет. На своей странице в Іnstagram звезда поделилась видео с юбиляром.

Елена решила сделать сюрприз родному человеку и приехала в родной город Кривой Рог. В ролике артистка представила своего отца и рассказала, что он всегда переживает за нее и предлагает помощь.

"Я сегодня в Кривом Роге по очень выдающемуся поводу... моему папе исполнилось 85 лет. Юрий Викторович. Мой папа очень за меня переживает и спрашивает, чем я занимаюсь и чем помочь. С днем рождения тебя!", — рассказала Кравец.

К поздравлениям Елены также присоединились украинские звезды. Они пожелали Юрию Викторовичу крепкого здоровья и долголетия:

Маша Ефросинина: "Поздравляю! Папу, тебя и всю вашу семью! Спасибо Юрию Викторовичу за невероятную дочь";

Оля Полякова: "Боже! Поздравляй от меня!";

Анатолий Анатолич: "Поздравляю!";

Алина Шаманская: "Какая классная новость".

Поклонники Елены Кравец также оставили много хороших поздравлений: "Классно, когда с папой такая дружба. Мои поздравления и здорового наполненного долголетия!", "Поздравляем! Многая и благая лета!", "Поздравляю!!! Здоровья вам всем и счастья во всем".

Напомним, 3 апреля Елена Кравец призналась, какого зятя хочет для своей дочери Марии. Украинская актриса уверена, что сможет понять и принять избранника своей старшей дочери Марии. Но только при том условии, что он искренне будет любить девушку и делать ее счастливой.