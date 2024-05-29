"Очень за меня переживает": Елена Кравец сделала папе сюрприз на день рождения (видео)
Елена Кравец приехала в родной город, чтобы поздравить отца с днем рождения. Украинские звезды и подписчики артистки написали много красивых поздравлений юбиляру.
Украинская ведущая и актриса Елена Кравец рассказала о празднике в ее семье. Недавно ее отцу Юрию Викторовичу исполнилось 85 лет. На своей странице в Іnstagram звезда поделилась видео с юбиляром.
Елена решила сделать сюрприз родному человеку и приехала в родной город Кривой Рог. В ролике артистка представила своего отца и рассказала, что он всегда переживает за нее и предлагает помощь.
"Я сегодня в Кривом Роге по очень выдающемуся поводу... моему папе исполнилось 85 лет. Юрий Викторович. Мой папа очень за меня переживает и спрашивает, чем я занимаюсь и чем помочь. С днем рождения тебя!", — рассказала Кравец.
К поздравлениям Елены также присоединились украинские звезды. Они пожелали Юрию Викторовичу крепкого здоровья и долголетия:
- Маша Ефросинина: "Поздравляю! Папу, тебя и всю вашу семью! Спасибо Юрию Викторовичу за невероятную дочь";
- Оля Полякова: "Боже! Поздравляй от меня!";
- Анатолий Анатолич: "Поздравляю!";
- Алина Шаманская: "Какая классная новость".
Поклонники Елены Кравец также оставили много хороших поздравлений: "Классно, когда с папой такая дружба. Мои поздравления и здорового наполненного долголетия!", "Поздравляем! Многая и благая лета!", "Поздравляю!!! Здоровья вам всем и счастья во всем".
Напомним, 3 апреля Елена Кравец призналась, какого зятя хочет для своей дочери Марии. Украинская актриса уверена, что сможет понять и принять избранника своей старшей дочери Марии. Но только при том условии, что он искренне будет любить девушку и делать ее счастливой.