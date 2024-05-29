"Дуже за мене переживає": Олена Кравець зробила татові сюрприз на день народження (відео)

Олена Кравець приїхала до рідного міста, щоб привітати батька з днем народження. Українські зірки та підписники артистки написали багато гарних привітань ювіляру.

Українська ведуча та акторка Олена Кравець розповіла про свято у її родині. Нещодавно її батькові Юрію Вікторовичу виповнилося 85 років. На своїй сторінці в Іnstagram зірка поділилася відео з ювіляром.

Олена вирішила зробити сюрприз рідній людині і приїхала у рідне місто Кривий Ріг. У ролику артистка представила свого батька і розповіла, що він завжди переймається її життям і пропонує допомогу.

"Я сьогодні у Кривому Розі з дуже видатного приводу… моєму татові виповнилося 85 років. Юрій Вікторович. Мій тато дуже за мене переживає і запитує, чим я займаюся і чим допомогти. З днем народження тебе!", — розповіла Кравець.

До привітань Олени також долучилися українські зірки. Вони побажали Юрію Вікторовичу міцного здоров'я та довголіття:

Маша Єфросиніна: "Вітаю! Тата, тебе і всю вашу родину! Дякуємо Юрію Вікторовичу за неймовірну доньку";

Оля Полякова: "Боже! Вітай від мене!";

Анатолій Анатоліч: "Вітаю!";

Аліна Шаманська: "Яка класна новина".

Прихильники Олени Кравець також залишили багато гарних привітань: "Класно, коли з татом така дружба. Мої вітання і здорового наповненого довголіття!", "Вітаємо! Многая і благая літа!", "Вітаю!!! Здоров'я вам всім і щастя у всьому".

Нагадаємо, 3 квітня Олена Кравець зізналася, якого зятя хоче для своєї доньки Марії. Українська акторка впевнена, що зможе зрозуміти та прийняти обранця своєї старшої доньки Марії. Але тільки за тієї умови, що він щиро кохатиме дівчину і робитиме її щасливою.