Модный дом Alexander Wang снял двойников суперзвезд в рекламе культовой сумки (видео)

Девушки, задействованные в рекламе, как две капли воды, похожи на "оригиналы".

Американский модный бренд Alexander Wang придумал очень оригинальный способ прорекламировать переиздание культовой сумки 2010-х годов Rocco с заклепками, теперь возрожденную как Ricco стоимостью $1050. Для продвижения новинки команда дизайнера наняла двойников таких суперзвезд как Бейонсе, Тейлор Свифт, Кайли Дженнер и Ариана Гранде, которые в ролике демонстрируют "100% сертифицированную аутентичную" сумку..

Каждая "звезда" подносила к камере черную шагреневую кожаную сумку Вана, показывая стильный регулируемый ремешок и серебряное дно с заклепками.

У Ниман был фирменный светлый высокий хвост и платье с блестками, как у Гранде, а SurB примерила образ из джинсовой ткани, которую так любит Бейонсе. Личи использовала красную помаду, как у Свифт, надев розовый укороченный свитер и джинсы, а Мэдисон повторила повседневный образ Кайли Дженнер в удобной черной толстовке с капюшоном.

Александр Ванг был одним из самых любимых дизайнеров Недели моды в Нью-Йорке и имел хорошие связи, и до того, как серия обвинений в сексуальном насилии против него в 2021 году подорвала репутацию его бренда. Дизайнер публично раскаялся и принес извинения, что со временем смягчило публикую Его бизнес понемногу начал оживать, но звезды первого эшелона не спешат, как раньше, покупать одежду дизайнера или рекламировать ее.

Однако Александр, как видим, нашел решение проблемы с "амбасадорами".

Это не первый раз, когда Ванг, который поклялся "добиться большего", вызывает ажиотаж. В рекламной кампании в ноябре 2023 года дизайнер представил Наоми Кэмпбелл, носящую только серебряные шипы по всему телу, а в декабре он подарил 10-летней дочери Канье Уэста и Ким Кардашьян, Норт Уэст, сумку, усыпанную кристаллами, с изображением на ней плачущего лица ее матери.

Ранее Фокус писал, что журналисты раскрыли зарплату двойника Кейт Миддлтон.