Модний дім Alexander Wang зняв двійників суперзірок у рекламі культової сумки (відео)

Дівчата, задіяні в рекламі, як дві краплі води, схожі на "оригінали".

Американський модний бренд Alexander Wang придумав дуже оригінальний спосіб прорекламувати перевидання культової сумки 2010-х років Rocco із заклепками, тепер відроджену як Ricco вартістю $1050. Для просування новинки команда дизайнера найняла двійників таких суперзірок як Бейонсе, Тейлор Свіфт, Кайлі Дженнер і Аріана Гранде, які у ролику демонструють "100% сертифіковану автентичну" сумку.

Кожна "зірка" підносила до камери чорну шагреневу шкіряну сумку Вана, показуючи стильний регульований ремінець і срібне дно із заклепками.

У Німан був фірмовий світлий високий хвіст і сукня з блискітками, як у Гранде, а SurB приміряла образ з джинсової тканини, яку так любить Бейонсе. Лічі використала червону помаду, як у Свіфт, одягнувши рожевий укорочений светр і джинси, а Медісон повторила повсякденний образ Кайлі Дженнер у зручній чорній толстовці з капюшоном.

Александер Ванг був одним із найулюбленіших дизайнерів Тижня моди в Нью-Йорку і мав хороші зв'язки, і до того, як серія звинувачень у сексуальному насильстві проти нього 2021 року підірвала репутацію його бренду. Дизайнер публічно розкаявся і вибачився, що згодом пом'якшило публіку. Його бізнес потроху почав оживати, але зірки першого ешелону не поспішають, як раніше, купувати одяг дизайнера або рекламувати його.

Однак Александер, як бачимо, знайшов вирішення проблеми з "амбасадорами".

Це не вперше, коли Ванг, який заприсягся "домогтися більшого", викликає ажіотаж. У рекламній кампанії в листопаді 2023 року дизайнер представив Наомі Кемпбелл, яка носить тільки срібні шипи по всьому тілу, а в грудні він подарував 10-річній дочці Каньє Веста і Кім Кардаш'ян, Норт Вест, сумку, посипану кристалами, із зображенням на ній обличчя її матері, що плаче.

Раніше Фокус писав, що журналісти розкрили зарплату двійника Кейт Міддлтон.