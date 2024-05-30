Считалась утерянной 50 лет: гитара Джона Леннона продана за рекордные 2,9 миллиона долларов

Джон Леннон приобрел этот музыкальный инструмент в конце 1964 года. Много десятилетий гитара знаменитого музыканта пылилась на чердаке.

В первый день распродажи "Музыкальных икон" 29 мая на аукционе за рекордную сумму была продана 12-струнная акустическая гитара Framus, которая ранее принадлежала основателю и вокалисту группы The Beatles Джону Леннону, сообщает Julien's Auctions.

Первоначально лот был оценен в 600 000–800 000 долларов США. Входе торгов его стоимость возросла в несколько раз и в конечном итоге гитара была продана за колоссальные 2 857 500 долларов.

История гитары Джона Леннона

Гитара Framus Hootenanny была изготовлена ​​на фабрике компании в Бубенруте, Бавария. Джон Леннон приобрел этот музыкальный инструмент в конце 1964 года.

В конце 1965 года Леннон подарил гитару Гордону Уоллеру из Peter & Gordon, для которого в дуэте с Маккартни писали песни. Позже Уоллер передал гитару своему менеджеру, который забрал гитару домой, бросил ее на чердак и на десятилетия забыл о ней. Гитара, считавшаяся утерянной 50 лет назад, недавно была обнаружена на чердаке у 90-летнего мужчины. Известно, что инструмент знаменитый музыкант использовал для записи нескольких классических композиций группы.

"12-струнная акустическая гитара Framus Hootenanny 5/024 1964 года выпуска, натуральная отделка. Эта гитара принадлежала Джону Леннону и использовалась Ленноном и Джорджем Харрисоном во время записи альбома The Beatles Help! (1965) и Резиновая душа (1965). Она была сопоставлена с фотографиями, сделанными во время сессий для обеих пластинок, а также с кадрами из фильма "Помощь!", — говорится в описании лота.

"Мы очень рады и гордимся тем, что установили новый мировой рекорд, продав потерянную гитару Джона Леннона. Эта гитара — не только часть истории музыки, но и символ наследия Джона Леннона", — заявил генеральный директор аукциона Дэвид Гудман.

По данным Julien's Auctions, предыдущая акустическая гитара Леннона была продана за рекордные на тот момент 2,4 миллиона долларов.

Напомним, 9 мая сообщалось, что на аукцион выставлена знаменитая желтая гитара Принца. Музыкальный инструмент был "одним из центральных инструментов Принса". Певец играл на нем в нескольких турах на пике своей популярности в 1980-х и 1990-х годах.