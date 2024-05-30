Вважалася загубленою 50 років: гітара Джона Леннона продана за рекордні 2,9 мільйона доларів

Джон Леннон придбав цей музичний інструмент наприкінці 1964 року. Багато десятиліть гітара знаменитого музиканта припадала пилом на горищі.

У перший день розпродажу "Музичних ікон" 29 травня на аукціоні за рекордну суму продали 12-струнну акустичну гітару Framus, яка раніше належала засновнику і вокалісту гурту The Beatles Джону Леннону, повідомляє Julien's Auctions.

Спочатку лот було оцінено в 600 000-800 000 доларів США. Під час торгів його вартість зросла в кілька разів і в кінцевому підсумку гітару продали за колосальні 2 857 500 доларів.

Історія гітари Джона Леннона

Гітара Framus Hootenanny була виготовлена на фабриці компанії в Бубенруті, Баварія. Джон Леннон придбав цей музичний інструмент наприкінці 1964 року.

Наприкінці 1965 року Леннон подарував гітару Гордону Воллеру з Peter & Gordon, для якого в дуеті з Маккартні писали пісні. Пізніше Воллер передав гітару своєму менеджеру, який забрав гітару додому, кинув її на горище і на десятиліття забув про неї. Гітару, яку вважали загубленою 50 років тому, нещодавно було виявлено на горищі у 90-річного чоловіка. Відомо, що інструмент знаменитий музикант використовував для запису кількох класичних композицій гурту.

"12-струнна акустична гітара Framus Hootenanny 5/024 1964 року випуску, натуральне оздоблення. Ця гітара належала Джону Леннону і використовувалася Ленноном і Джорджем Гаррісоном під час запису альбому The Beatles Help! (1965) і Гумова душа (1965). Її зіставили з фото, зробленими під час сесій для обох платівок, а також з кадрами з фільму "Допомога!" — йдеться в описі лота.

"Ми дуже раді і пишаємося тим, що встановили новий світовий рекорд, продавши загублену гітару Джона Леннона. Ця гітара — не тільки частина історії музики, а й символ спадщини Джона Леннона", — заявив генеральний директор аукціону Девід Гудман.

За даними Julien's Auctions, попередня акустична гітара Леннона була продана за рекордні на той момент 2,4 мільйона доларів.

Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що на аукціон виставлено знамениту жовту гітару Принца. Музичний інструмент був "одним із центральних інструментів Прінса". Співак грав на ньому в кількох турах на піку своєї популярності в 1980-х і 1990-х роках.