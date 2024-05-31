Королева Летиция показала, как носить деловой костюм летом 2024 года (фото)

Король Испании и его жена вышли на публику на фоне свежих слухов о вероятных изменах бывшей журналистки. Для появления Летиция выбрала бледно-голубой образ.

Королева Испании Летиция показала, как носить деловой костюм летом 2024 года. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Бывшая журналистка и ее муж, король Филипп VI, появились вместе в Галерее королевских коллекций в Мадриде.

Мать двоих детей была в бледно-голубом костюме Adolfo Domínguez, который она сочетала с белыми кроссовками VIVOBAREFOOT и светлой блузкой. Тем временем испанский суверен появился в деловом костюме и белой рубашке, к которой добавил яркий галстук.

Волосы Летиции были распущены. Она сделала легкий макияж и практически отказалась от аксессуаров.

Король и королева Испании

Совместное появление супругов состоялось после того, как журналист Хайме Пеньяфиэль выпустил новую книгу "Молчание Летиции", которая рассказывает о вероятных изменах жены короля Филиппа.

Сообщается, что монарх "знал, что Летиция изменяет ему в реальном времени", поскольку ее охранники обязаны сообщать о ее местонахождении.

Автор утверждает, что охранники присоединились к экс-журналистке во время ее путешествия в Нью-Йорк в 2011 году с предполагаемым любовником Хайме дель Бурго, с которым она имела роман до встречи с Филиппом.

Король и королева Испании с дочерью Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

После этого король Испании был "раздавлен и уничтожен".

В частности, автор называет королеву Летицию "холодной, эмоционально незрелой и пассивно агрессивной" и делает необоснованные заявления, что ее "ненавидит" семья мужа. Впрочем, монаршие персоны не комментируют домыслы журналиста и продолжают вместе появляться на публике.

Напомним, королева Испании продемонстрировала яркий деловой образ.

Также Фокус писал о причинах, почему королева Летиция не носит обувь на высоких каблуках.