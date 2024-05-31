Королева Летиція показала, як носити діловий костюм влітку 2024 (фото)

Король Іспанії та його дружина вийшли на публіку на фоні свіжих чуток про ймовірні зради колишньої журналістки. Для появи Летиція обрала блідо-блакитний образ.

Королева Іспанії Летиція показала, як носити діловий костюм влітку 2024 року. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Колишня журналістка та її чоловік, король Філіп VI, зʼявилися разом у Галереї королівських колекцій у Мадриді.

Мати двох дітей була в блідо-блакитному костюмі Adolfo Domínguez, який вона поєднувала з білими кросівками VIVOBAREFOOT та світлою блузкою. Тим часом іспанський суверен зʼявився в діловому костюмі та білій сорочці, до якої додав яскраву краватку.

Волося Летиції було розпущене. Вона зробила легкий макіяж та практично відмовилася від аксесуарів.

Король та королева Іспанії

Спільна поява подружжя відбулася після того, як журналіст Хайме Пеньяфіель випустив нову книгу "Мовчання Летиції", яка розповідає про ймовірні зради дружини короля Філіпа.

Повідомляється, що монарх "знав, що Летиція зраджує йому в реальному часі", оскільки її охоронці зобов’язані повідомляти про її місцезнаходження.

Автор стверджує, що охоронці приєдналися до ексжурналістки під час її подорожі до Нью-Йорка у 2011 році з ймовірним коханцем Хайме дель Бурго, з яким вона мала роман до зустрічі з Філіпом.

Король та королева Іспанії з донькою Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Після цього король Іспанії був "розчавлений і знищений".

Зокрема, автор називає королеву Летицію "холодною, емоційно незрілою та пасивно агресивною" і робить необґрунтовані заяви, що її "ненавидить" родина чоловіка. Втім, монарші персони не коментують домислів журналіста та продовжують разом зʼявлятися на публіці.

Нагадаємо, королева Іспанії продемонструвала яскравий діловий образ.

Також Фокус писав про причини, чому королева Летиція не носить взуття на високих підборах.