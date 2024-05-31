Топ 7 продуктов средиземноморской диеты, которые борются с воспалениями

Виновником многих проблем со здоровьем является именно воспаление в организме. Чтобы не допустить такой ситуации, разнообразьте свой рацион полезными средиземноморскими продуктами, которые борьбы с воспалениями.

Хотя воспаление помогает защитить организм в краткосрочной перспективе, со временем оно может нанести ущерб. Хроническое воспаление может повредить кровеносные сосуды и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и артрита. Но есть много вкусных и доступных продуктов, которые борются с воспалениями, и средиземноморская диета — отличный способ предотвратить подобное состояние. Об этом пишет MyNetDiary.

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Средиземноморская диета основана на традиционных диетах стран, граничащих со Средиземным морем. Хотя единой "противовоспалительной диеты" не существует, средиземноморская диета является лучшим способом увеличить потребление продуктов, борющихся с воспалением, и считается одной из лучших моделей здорового питания. Вот лучшие средиземноморские продукты, которые необходимо добавить в свой рацион.

Листовая зелень

Фото: Freepik

Листовая зелень, такая как шпинат, капуста, мангольд и листовая капуста, является источником питательных веществ. Эта зелень богата магнием — минералом, который может уменьшить воспаление. Также листовая зелень богата витаминами А и К и каротиноидами, которые придают цвет многим фруктам и овощам. Сочетайте листовую зелень с оливковым маслом, чтобы получить всю пользу от питательных веществ, для усвоения которых требуется жир.

Оливковое масло

Оливковое масло — символ средиземноморской диеты, оно богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами. Оливковое масло первого отжима содержит больше защитных полифенолов, чем более рафинированное оливковое масло, и является основным источником добавленного жира в средиземноморской диете.

Оливковое масло может принести больше пользы, если использовать его в качестве заменителя менее полезных жиров и масел.

Рыба

Фото: Freepik

Рыба является важной частью средиземноморской диеты, так как это уникальный источник противовоспалительных жиров омега-3, DHA и EPA. Более жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и сельдь, содержит наибольшее количество омега-3. Старайтесь съедать две-три порции рыбы каждую неделю.

Фасоль

Фасоль — один из самых недооцененных здоровых продуктов средиземноморской кухни. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фасоль, могут помочь при воспалении, поддерживая здоровые кишечные бактерии.

Углеводы в бобах медленно превращаются в сахар в крови, а диеты, ориентированные на эти типы медленно сгорающих углеводов, могут уменьшить воспаление. Также фасоль также богата магнием.

Ягоды

Фото: Freepik

Эти сладкие и красочные лакомства содержат мощные антиоксиданты, называемые антоцианами, и являются хорошим источником клетчатки.

Помидоры

Помидоры высоко ценятся как противовоспалительный продукт, который также полезен для сердца. Помидоры богаты антиоксидантом ликопином, а также витамином С.

Орехи

Орехи являются надежным источником полезных ненасыщенных жиров, клетчатки, магния и витамина Е. Орехи полезны для здоровья, включая здоровье сердца и снижение риска диабета. Кроме того, орехи также дают больше сытости.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту